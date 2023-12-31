«مهرجان الشيخ زايد».. 4 أرقام قياسية جديدة

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

استقبل، أمس، «مهرجان الشيخ زايد» عام 2024 بالعديد من الفعاليات الاستثنائية، احتفاءً بليلة رأس السنة واستقبال العام الجديد، ضمن أجواء من البهجة والمرح أسعدت جمهوره وزواره، مع أكبر وأضخم عرض للألعاب النارية من حيث الكمية والوقت والشكل، ومع عروض «الدرون» لأكثر من 5000 طائرة، والتي شكلت عرضاً مبهراً في سماء الوثبة للمرة الأولى بالمنطقة، لأكثر من 60 دقيقة، ليحطم المهرجان بذلك 4 أرقام قياسية في موسوعة «غينيس».

تضمنت فعاليات الاحتفال بليلة رأس السنة، عروض الليزر وعروض نافورة الإمارات واستعراضات مميزة لـ«دي جى»، وإطلاق أكثر من 100 ألف بالون طائر في سماء المهرجان، إلى جانب عدد من الاحتفالات التراثية والترفيهية العالمية التي قدمتها الفرقة الفنية الاستعراضية والشعبية في ساحات المهرجان المختلفة.

ألعاب نارية

وسط أجواء ثقافية ترفيهية عالمية، استقطب المهرجان ملايين الزوار من المواطنين والمقيمين من شتى أنحاء العالم، للاستمتاع بباقة العروض والأنشطة التي قدمها المهرجان، ويأتي في مقدمتها أضخم عرض للألعاب النارية الذي استمر لأكثر من 60 دقيقة متواصلة، ليحطم 3 أرقام قياسية جديدة في موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية، لتمنح زوار المهرجان تجربة حماسية مع دخول الدقائق الأولى من العام الميلادي الجديد 2024.

عروض «الدرون»

حظي زوار المهرجان بفرصة مشاهدة أكثر من 5000 طائرة «درون»، وهي ترسم لوحات فنية، وتقدم عروضاً مبهرة في سماء المهرجان للاحتفال بالعام الجديد، والتي تشهد تحطيم رقم قياسي جديد في موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية، وفي الوقت نفسه حظي الزوار بالاستمتاع بأضخم عرض لليزر والذي يستخدم للمرة الأولى في المنطقة.

بالونات طائرة

كما عاش زوار المهرجان أجواء من السعادة والمرح في ظل الاحتفال بالعام الجديد من خلال إطلاق أكثر من 100 ألف بالون طائر في سماء المهرجان، لترسم ملامح البهجة على وجوه الزائرين بألوانها المتعددة والمتميزة.

عروض كرنفالية

احتفلت أجنحة الدول المشاركة في المهرجان بالعام الجديد 2024 من خلال تقديم الفرق العربية والعالمية المشاركة، عروض كرنفالية ترفيهية واستعراضات فنية وترفيهية على مسارح المهرجان المختلفة، كما اجتمعت الفرق في مسيرة الحضارات العالمية لتقديم عروض فلكلورية ساحرة في ساحات المهرجان، ضمن أجواء حضارية ثقافية ترفيهية عالمية.

احتفالات متنوعة

لم يخل المهرجان من الاحتفالات المتنوعة التي شهدت إقبالاً كبيراً من الزوار، ومنها العروض المميزة لنافورة الإمارات والأضواء المصاحبة على إيقاع الموسيقى الفنية الرائعة، والتي شاركت الزوار من كافة الفئات العمرية استقبال العام الجديد، إضافة إلى عروض عزف الآلات الموسيقية عبر الليزر التي منحت الحضور عيش أجواء ترفيهية عالمية لا تنسى بصحبة الأهل والأصدقاء.

شاشات ضخمة

نظراً للإقبال الكبير من زوار المهرجان للاحتفال بليلة رأس السنة، خصصت اللجنة العليا لـ«مهرجان الشيخ زايد» شاشات عرض ضخمة خارج ساحات المهرجان، لبث الفعاليات والأنشطة والعروض الفنية الخاصة باستقبال العام الجديد بنقل مباشر وحي.

القرية التراثية

قدمت القرية التراثية الواقعة في قلب ساحة «مهرجان الشيخ زايد»، العديد من الفعاليات الفنية والعروض التراثية للاحتفال بالعام الجديد، منها «الرزفة» و«العيالة»، بالإضافة إلى الفعاليات والأنشطة المميزة الأخرى التي قُدمت خصيصاً للأطفال والتي تنوعت بين المسرحيات والمسابقات التي أقيمت على مسرح الأطفال، إلى جانب الألعاب الممتعة في مدينة الألعاب الترفيهية.