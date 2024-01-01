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العالم يستقبل العام الجديد

قصاصات ورق تتطاير في تايمز سكوير خلال احتفالات ليلة رأس السنة الجديدة، في مدينة نيويورك
1 يناير 2024 08:25

استقبل العالم العام الجديد 2024 بمزيج من الاحتفالات حيث أضاءت فيه الألعاب النارية بألوانها الذهبية والفضية سماء مدينة سيدني الأسترالية. وفي أوروبا أعلنت ملكة الدنمرك مارجريت الثانية تنازلها عن العرش الذي ظلت تعتليه لأكثر من نصف قرن.
ونوضح فيما يلي كيف ودَّعت بعض الأماكن والأشخاص حول العالم عام 2023 وكيف استقبلوا العام الجديد.

* أستراليا - استقبلت سيدني عام 2024 بإقامة عرض مبهر للألعاب النارية وهو ما يوافق الاحتفال بالذكرى الخمسين لدار أوبرا سيدني الشهيرة.

* الدنمرك - أعلنت ملكة الدنمرك مارجريت الثانية في خطابها السنوي بمناسبة العام الجديد أنها ستتنازل عن العرش في 14 يناير بعد 52 عاما من تربعها فوقه وسيخلفها ابنها الأكبر ولي العهد الأمير فريدريك.

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 الصين - قال الرئيس الصيني شي جين بينغ في خطاب بثه التلفزيون بمناسبة العام الجديد إن الصين ستدعم وتعزز الانتعاش الاقتصادي للبلاد في عام 2024، وإنها ستعمق الإصلاحات من أجل التنمية الاقتصادية طويلة الأجل.

* الفاتيكان - قال البابا فرنسيس في قداس أمس الأحد "أتمنى للجميع نهاية سلمية لهذا العام ولا تنسوا من فضلكم الدعاء لي".
* فرنسا - قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في خطاب بثه التلفزيون قبل احتفالات العام الجديد إن عام 2024 سيكون "عام الفخر للفرنسين" مع استعداد البلاد لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية العام المقبل وإعادة فتح كاتدرائية نوتردام بعد تعرضها لحريق مدمر.

* ألمانيا - قال المستشار أولاف شولتس في خطابه التقليدي في نهاية العام إن العام المنصرم شهد "الكثير من المعاناة" لكنه وعد "أننا في ألمانيا سنتجاوز هذا".
* بريطانيا - استقبلت لندن العام الجديد بقرع جرس ساعة بيج بن الشهيرة في برج وستمنستر وألعاب نارية وعرض لأبرز الأخبار التي تضمنت تتويج الملك تشارلز.
* الولايات المتحدة - في نيويورك، تجمع عشرات الآلاف من المحتفلين بالعام الجديد في ساحة تايمز سكوير في مانهاتن لمتابعة سقوط الكرة المضيئة عند منتصف الليل بعد عروض موسيقية.

المصدر: وكالات
احتفالات رأس السنة
العام الجديد
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