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الترفيه

فيلم "وونكا" يستعيد صدارة شباك التذاكر في أميركا

فيلم "وونكا" عن صانع الشوكولا الشهير يستعيد الصدارة في أميركا
1 يناير 2024 12:05

استعاد فيلم "وونكا" الموسيقي الخيالي عن صانع الشوكولا الشهير الذي يحمل الفيلم اسمه صدارة شباك التذاكر في أميركا الشمالية بعد عطلة الأسبوع الثالثة له في دور السينما، بحسب التقديرات التي نشرتها الأحد شركة "إكزبيتر ريليشنز" المتخصصة. 

وحقق الفيلم الذي يتولى دور البطولة فيه النجم الممثل تيموثي شالاميت إيرادات بلغت 24 مليون دولار في الولايات المتحدة وكندا بين الجمعة والأحد، ويُتوقع أن تصل مداخيله هذا الأسبوع إلى 31,8 مليون دولار نظراً إلى كون الاثنين يوم عطلة، مسجلاُ أيضاً انطلاقة قوية في عروضه العالمية خارج أميركا الشمالية.

ويجسّد شالاميه في هذا الفيلم الذي أنتجته شركة "وارنر براذرز" شخصية صانع الشوكولا الشهير ويلي وونكا من رواية "تشارلي ومصنع الشوكولا" ("Charlie and the chocolate factory") للكاتب رولد دال، لكن يركّز على بداياته في المهنة. 

وإلى جانب شالاميه الذي سبقه إلى تجسيد هذه الشخصية في الأفلام السابقة كلّ من جين وايلدر وجوني ديب، يضم الفيلم كلاً من روان أتكينسون الذي اشتهر بشخصية "مستر بين"، وهيو غرانت الذي يؤدي دور أحد العاملين في المصنع من شعب أومبا لومبا.

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فيلم "وونكا" يتصدر شباك التذاكر في أميركا

وتجاوز مجموع عائدات الفيلم منذ بدء عرضه 142 مليون دولار في الولايات المتحدة وكندا، و244 مليون دولار في بقية أنحاء العالم.

وتراجَعَ إلى المرتبة الثانية في الترتيب فيلم آخر من إنتاج شركة "وارنر براذرز" هو "أكوامان أند ذي لوست كيندوم" ("Aquaman and the Lost Kingdom")، من بطولة جيسن موموا، بإيرادات بلغت 19,5 مليون دولار. 

وتلاه فيلم الرسوم المتحركة الكوميدي "مايغريشن" الذي يتناول رحلة عائلة البط كولفرت أثناء انتقالها من نيو إنغلاند إلى جامايكا. وحقق الفيلم 17,2 مليون دولار في ثلاثة أيام.
وحلّ رابعاً فيلم "ذي كولور بوربل" (The Color Purple) في عطلة نهاية الأسبوع الأولى له بعدما بدأ عرضها يوم عيد الميلاد الاثنين الفائت. وحقق الفيلم إيرادات بلغت 13 مليون دولار.

المصدر: وكالات
شباك التذاكر في أميركا
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