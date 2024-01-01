غداً.. سابع حلقات البث المباشر من "شاعر المليون"

تعقد مساء يوم غد الثلاثاء، سابع حلقات البث المباشر من برنامج "شاعر المليون" في موسمه الحادي عشر، الذي تنظمه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي بالتعاون مع نادي تراث الإمارات، في إطار استراتيجيتها الثقافية الهادفة لصون التراث وتعزيز الاهتمام بالأدب والشعر العربي، بمشاركة ستة شعراء وذلك عبر قناتي أبوظبي وبينونة.

ويلتقي أعضاء لجنة التحكيم المؤلفة من الدكتور غسان الحسن، والدكتور سلطان العميمي، وحمد السعيد، خلال الحلقة السابعة من البرنامج، بالشعراء الستة الذين سيقدمون روائعهم الشعرية خلال الأمسية التي تشهد حضوراً لافتاً من عشاق الشعر النبطي، وهم أحمد بن فهد العتيبي، وعبدالله حنيف اليامي، من المملكة العربية السعودية، وأحمد مصلح الفاعوري، من الأردن، وناصر هادي المنصوري، من دولة الإمارات، ومحمد منصور المطرقّة، من الكويت، وسالم أحمد البديد المناعي، من البحرين.

وكانت الحلقة الماضية من البرنامج أسفرت عن تأهل الشاعران عبدالله الشقراني من دولة الكويت، وعبدالسلام رفيع السلمي من المملكة العربية السعودية إلى المرحلة المقبلة من المسابقة، بقرار أعضاء لجنة التحكيم، فيما ينتظر بقية شعراء الحلقة وهم أسامة السرحاني، من المملكة الأردنية الهاشمية، وراشد المشرفي النوس، من سلطنة عمان، وفيصل جزا الحربي، من المملكة العربية السعودية ، ويوسف عبيد الفلاسي، من دولة الإمارات، انتهاء فترة تصويت الجمهور من خلال موقع وتطبيق "شاعر المليون" بداية الحلقة السابعة، حيث سيعلن مقدما البرنامج عن نتائج التصويت والمتأهل للمرحلة التالية بتصويت الجمهور.