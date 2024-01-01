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مقتل راكب أمواج بهجوم من سمكة قرش

فرق إنقاذ تنقل الرجل بعد تعرضه لهجوم سمكة القرش
1 يناير 2024 16:54

توفي رجل في التاسعة والثلاثين متأثراً بجروح أصيب بها جرّاء تعرّضه لهجوم من سمكة قرش في البحر قبالة ماوي في هاواي، على ما أفادت الشرطة المحلية.
وأوضحت شرطة ماوي، في بيان، أن السمكة هاجمت جايسن كارتر، صباح السبت، فيما كان يمارس ركوب الأمواج، بحسب وسائل الإعلام المحلية.
وحضرت الشرطة إلى موقع الحادث وتولى المسعفون نقله بدراجة مائية إلى الشاطئ.
وأكدت الشرطة، في بيانها، أن «إسعافات أولية أجريت له عند وصوله إلى اليابسة» ريثما يُنقل إلى المستشفى، لكنّه «ما لبث أن فارق الحياة لاحقاً متأثراً بجروحه».
وأغلقت السلطات الشاطئ ووضعت لافتات تحذيرية من وجود أسماك القرش.
وأشارت صحيفة «هاواي نيوز ناو» إلى أن هذا الحادث هو أول هجوم لأسماك القرش يسفر عن ضحايا في بحر هاواي عام 2023.

 

المصدر: آ ف ب
ركوب الأمواج
سمكة قرش
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