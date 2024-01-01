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«فزاع لليولة».. ترفع سقف التحدي

«فزاع لليولة».. ترفع سقف التحدي
1 يناير 2024 19:17

دبي (الاتحاد)
حصد عبد الله الفلاحي من مدينة العين، بطاقة التأهل الثانية إلى «المربع الذهبي»، بعد تفوقه على أحمد بالقوبع المنصوري من إمارة دبي، في الحلقة الثانية من المرحلة الثانية من النسخة الـ 24 لبطولة فزاع لليولة، والنسخة الـ 19 من برنامج الميدان، التي تنظمها إدارة بطولات فزاع في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وذلك في ليلة مميزة على مسرح الميدان حضرت فيها المنافسة القوية والتفاعل الجماهيري لمواصلة المضي قدماً نحو تحقيق حلم التتويج بكأس فزاع الذهبي لأكبر بطولة تراثية وأكثرها تنوعاً وشمولية لإعداد شباب متسلح بمهارات وعلوم الأجيال المتعاقبة.

جاء فوز الفلاحي على المنصوري في مواجهة الدور الثاني، بعد تحقيقهما نتائج متقاربة للغاية، الأمر الذي جعل من التحديات أكثر حماساً وتنافساً، وانضم الفلاحي في المربع الذهبي إلى علي العزيزي المتأهل من الحلقة الخامسة، فيما تبقى مقعدان سيتم حسمهما على مدار الأسبوعين القادمين، مع إقامة الحلقات كل ليلة جمعة بداية من التاسعة مساءً في قلعة الميدان في موقعه بالقرية التراثية في نادي دبي لسباقات الهجن بالمرموم.

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وجاءت الانطلاقة للحلقة السادسة مع مسابقة اليولة، على أنغام أغنية «راعي العز»، غناء الفنان الإماراتي ميحد حمد، ومن كلمات الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، عبد الله حمدان بن دلموك، وألحان فايز السعيد، وخلالها قدّم المتنافسان عرضاً مميزاً على مسرح الميدان، وسط تفاعل وحماس كبيرين على المدرجات من الجماهير الحاضرة.
ومنح خليفة بن سبعين الذي يقوم بتحكيم هذه المسابقة، الفلاحي علامة اليولة، وذلك في حلقة مميزة للغاية قدمها راشد الخاصوني، مدير إدارة بطولات فزاع في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وتم بثها مباشرة عبر شاشة قنوات سما دبي، ومن خلال أثير إذاعة الأولى 107.4 إف إم.

بطولة فزاع لليولة
المربع الذهبي
مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث
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