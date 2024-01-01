دواء يحقق اختراقاً في مكافحة مرض ألزهايمر

أفاد باحثون أميركيون أن علاجاً خلوياً جديداً أدى إلى تحسين التعلم والذاكرة لدى فئران مصابة بمرض ألزهايمر، ما يعتبر إنجازاً علمياً في مكافحة هذا المرض الذي يستهدف كبار السن بالمقام الأول.

يعتمد العلاج، الذي تم تطويره في المركز الطبي بجامعة ولاية نبراسكا الأميركية، على كل من الجهاز المناعي لمحاربة الجوانب الرئيسية لمرض ألزهايمر، بالإضافة إلى الخلايا المعدلة التي تركز على لويحات بروتين الدماغ التي تعد السمة المميزة للمرض.

ما هو مرض ألزهايمر؟

يشكل بروتين «أميلويد بيتا» (Amyloid beta protein ) لدى المرضى، الذين يعانون ألزهايمر، لويحات تمنع الخلايا العصبية من إرسال الإشارات لبعضها البعض. إحدى النظريات هي أن هذا قد يسبب فقداناً لا رجعة فيه للذاكرة وتغييرات سلوكية مميزة عند مرضى ألزهايمر.

نشرت الدراسة الجديدة، مؤخراً، في مجلة Molecular Neurodegeneration. استخدم الباحثون خلايا معدلة وراثيًا للتحكم في المناعة، تسمى الخلايا التائية المنظمة (Regulatory T cell، اختصاراً Tregs)، لاستهداف «الأميلويد بيتا».

تحسن مهارات التفكير

عندما حقن فريق البحث خلايا Treg المعدلة في مجرى الدم لدى الفئران، تباطأ تراكم اللويحات والتهاب الدماغ. كما بدا أن مهارات التفكير تتحسن لدى الفئران المريضة.

ورغم أن نتائج الدراسات على الحيوانات قد تكون مختلفة عند البشر، إلا أن النتائج شجعت الباحثين.

وقال كبير الباحثين الدكتور أفيندرا ناث، من المعاهد الوطنية للصحة، التي مولت الدراسة: «تعد الدراسة تطوراً مهماً في هذا المجال يعزز إمكانية استخدام العلاجات المستندة إلى الخلايا لاستهداف مجاميع البروتين في الأمراض التنكسية العصبية».

اختبارات على البشر

وقال الباحثون إن الخلايا المناعية المهندسَة يمكن أن تقدم علاجاً مستهدفاً وأكثر فعالية لمرض الزهايمر، وهو مرض يصيب ما يقدر بنحو 6.7 مليون أميركي.

وأشار برافين يابوري مؤلف الدراسة الرئيسي إلى أن التجارب السريرية الحديثة الأخرى أظهرت أيضاً فائدة استخدام خلايا Treg في علاج مرض ألزهايمر وغيره من أمراض الدماغ التنكسية.

وأوضح، في بيان صحفي صادر عن المركز الطبي بجامعة نبراسكا: «كان القيد يتمثل في كيفية إدخال الخلايا الواقية إلى مناطق الدماغ الأكثر تأثراً بمرض ألزهايمر».

وستكون الخطوة التالية هي اختبار هذا النهج على البشر. والمقربون من الدراسة متفائلون.

وقال الدكتور جيفري جولد، مستشار المركز الطبي بجامعة نبراسكا «نتطلع، بحماس كبير، لرؤية إلى أين قد يؤدي هذا الاختراق المهم في المعركة ضد مرض ألزهايمر».