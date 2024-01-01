الأربعاء 3 يناير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

فتاة تقتل شقيقتها بسبب مقطع فيديو

مسدس
1 يناير 2024 20:42

تبحث الشرطة في إقليم البنجاب بوسط باكستان عن فتاة يزعم أنها أطلقت النار على شقيقتها الصغرى أثناء تسجيلها مقطع فيديو لبثه على الإنترنت ما أسفر عن مقتلها. 
ووقع الحادث في قرية صغيرة في منطقة "جوجرات" في إقليم البنجاب يوم الجمعة الماضي. 
تشير تفاصيل الواقعة إلى أن الشقيقة الكبرى، البالغة من العمر 19 عاما، تشاجرت مع شقيقتها، البالغة من العمر 14 عاما، بسبب تصوير مقطع الفيديو.
ونقلت الأسرة الفتاة إلى المستشفى لكنها لقيت حتفها متأثرة بالرصاصة القاتلة التي أصابت رقبتها. 
وقال الشرطي محمد نصير، الذي يحقق في القضية، اليوم الاثنين "يبدو أن (إطلاق النار) كان حادثا، ولكن سيكون من السابق لأوانه التوصل إلى استنتاجات". 
وأضاف نصير أن رجال الشرطة توجهوا إلى مسرح الجريمة وجمعوا الأدلة. 
وأوضح الشرطي "نبحث عن الفتاة التي يزعم أنها أطلقت النار على شقيقتها الصغرى".

المصدر: د ب أ
مراهقة
فيديو
انترنت
آخر الأخبار
وزارة الصحة ووقاية المجتمع تنعى مريضة سرطان من الذين وصلوا إلى الدولة قادمين من قطاع غزة
علوم الدار
وزارة الصحة ووقاية المجتمع تنعى مريضة سرطان من الذين وصلوا إلى الدولة قادمين من قطاع غزة
3 يناير 2024
سفارة الدولة في لاهاي تهيب بمواطني الدولة ضرورة توخي الحيطة والحذر بسبب العاصفة الجوية "هينك"
علوم الدار
سفارة الإمارات في لاهاي تهيب بالمواطنين ضرورة توخي الحيطة والحذر بسبب العاصفة "هينك"
اليوم 23:54
واشنطن تضغط على هولندا لمنع بيع معدات تصنيع رقائق إلكترونية إلى الصين
الأخبار العالمية
واشنطن تضغط على هولندا لمنع بيع معدات تصنيع رقائق إلكترونية إلى الصين
اليوم 23:03
سيف بن زايد يقدم واجب العزاء في وفاة الشيخة مهرة بنت خالد آل نهيان
علوم الدار
سيف بن زايد يقدم واجب العزاء في وفاة الشيخة مهرة بنت خالد آل نهيان
اليوم 22:24
رئيس الدولة ونائباه يعزون إمبراطور اليابان بضحايا الزلزال
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يعزون إمبراطور اليابان بضحايا الزلزال
اليوم 21:48
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©