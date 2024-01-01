فتاة تقتل شقيقتها بسبب مقطع فيديو

تبحث الشرطة في إقليم البنجاب بوسط باكستان عن فتاة يزعم أنها أطلقت النار على شقيقتها الصغرى أثناء تسجيلها مقطع فيديو لبثه على الإنترنت ما أسفر عن مقتلها.

ووقع الحادث في قرية صغيرة في منطقة "جوجرات" في إقليم البنجاب يوم الجمعة الماضي.

تشير تفاصيل الواقعة إلى أن الشقيقة الكبرى، البالغة من العمر 19 عاما، تشاجرت مع شقيقتها، البالغة من العمر 14 عاما، بسبب تصوير مقطع الفيديو.

ونقلت الأسرة الفتاة إلى المستشفى لكنها لقيت حتفها متأثرة بالرصاصة القاتلة التي أصابت رقبتها.

وقال الشرطي محمد نصير، الذي يحقق في القضية، اليوم الاثنين "يبدو أن (إطلاق النار) كان حادثا، ولكن سيكون من السابق لأوانه التوصل إلى استنتاجات".

وأضاف نصير أن رجال الشرطة توجهوا إلى مسرح الجريمة وجمعوا الأدلة.

وأوضح الشرطي "نبحث عن الفتاة التي يزعم أنها أطلقت النار على شقيقتها الصغرى".