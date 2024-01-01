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أغرب ما كشفته مطارات أميركية في أمتعة المسافرين

مسافرون يمرون عبر أجهزة المسح في مطار أميركي
1 يناير 2024 20:57

أظهرت نقاط التفتيش التابعة لإدارة أمن النقل في مختلف أنحاء الولايات المتحدة أن 2023 قدمت المزيد من الأدلة على أن بعض المسافرين الجويين ليسوا على دراية مطلقا بما يُسمح وما لا يُسمح بمروره عبر أجهزة الأشعة السينية في المطارات.   
كشف موقع "ترافل بالس" أن عام 2023 بدأ باكتشاف الضباط في مطار "تامبا"  الدولي في ولاية فلوريدا، أفعى "بوا" العاصرة يبلغ طولها أربعة أقدام داخل حقيبة يد تخص أحد الركاب خلال عبورها من جهاز الأشعة السينية. 
كما عثر على قطة من خلال جهاز الأشعة السينية في مطار "نورفولك" الدولي في ولاية فرجينيا. 
وفي بوسطن، لاحظ مسؤولو الأمن شمعة مثيرة للريبة تبين فيما بعد أنها تحتوي على عشبة مخدرة في متاع أحد الركاب. 
وفي مطار "أيبلي أيرفيلد" في أوماها بولاية نبراسكا، ضبط مسؤولو التفتيش طلقات عيار 9 ملم محاكة في بطانة حذاء راكب.
 وليس من غير الشائع أن يحاول بعض المسافرين تهريب المخدرات غير الشرعية ولكن مسؤولي التفتيش غالبا ما يكتشفونها. واكتشف الضباط في مطار "سولت ليك سيتي" الدولي في ولاية يوتا، عبوتين من زبدة الفول السوداني ممتلئتين بنصف رطل من مخدر "الميثامفيتامين"، الربيع الماضي. 
أما الضباط في مطار "سياتل تاكوما" الدولي، فاكتشفوا مؤخرا سكينا مخبئا في رغيف خبز. 

المصدر: د ب أ
مطارات
نقل الأمتعة
المسافرون
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