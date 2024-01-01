علي يوسف السعد يكتب: سافر معي إلى بلغاريا

تقع بلغاريا في قلب أوروبا الشرقية، هي جوهرة مخفية تنتظر من يكتشفها من المسافرين الشجعان؛ بفضل تاريخها الغني ومناظرها الطبيعية المتنوعة ومدنها النابضة بالحياة.. تقدم بلغاريا تجربة لا تُنسى لأولئك الذين يبحثون عن الإثراء الثقافي والجمال الطبيعي، صراحة مؤخراً سمعت بأن المسافرين هناك كان لهم تجربة غير جميلة، ولكن بكل صراحة زيارتي لبلغاريا كانت مميزة. تبدأ زيارة بلغاريا من عاصمتها صوفيا، ويعود تاريخ هذه المدينة الغارقة في القِدم إلى أكثر من 7000 عام، وتشكل شوارعها شهادة حية على الحضارات المختلفة التي اتخذت منها موطناً لها، تجول في وسط المدينة لرؤية الآثار الرومانية القديمة والكنائس البيزنطية والمساجد العثمانية، وكلها على مرمى حجر من بعضها بعضاً.

قم بالتوجه جنوباً إلى «بلوفديف»، إحدى أقدم المدن المأهولة بالسكان في أوروبا، والتي تُعد متحفاً حياً، حيث يمكنك التجول في متاهة من الشوارع المرصوفة بالحصى والتي تصطف على جانبيها منازل من العصر العثماني المحفوظة بشكل جميل، ومسارح رومانية وحصون قديمة، وتتجلى الروح الفنية للمدينة في مشهدها الفني النابض بالحياة، حيث يمكنك الاستمتاع بالحفلات الموسيقية والمعارض في الهواء الطلق طوال العام.

بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن الشمس والبحر، فإن «فارنا»، جوهرة بلغاريا الساحلية على البحر الأسود، هي وجهة يجب زيارتها، وتُعد مدينة فارنا، بشواطئها النقية ومياهها الصافية وممشى شاطئ البحر الصاخب، ملاذاً للاسترخاء، ويمكنك أن تنغمس في التاريخ في متحف فارنا الأثري، لرؤية أقدم كنز ذهبي في العالم، والذي يعود تاريخه إلى أكثر من 6000 عام.

أفضل وقت لزيارة بلغاريا في الصيف (من يونيو إلى أغسطس)، فهو مثالي لرواد الشواطئ وعشاق الهواء الطلق، مع درجات حرارة دافئة وأيام مشمسة، فيما يوفر الربيع (أبريل إلى يونيو) والخريف (سبتمبر إلى نوفمبر) طقساً أكثر اعتدالًا لاستكشاف المدن والمشي لمسافات طويلة في الجبال، كما يضفي فصل الشتاء (من ديسمبر إلى فبراير) أجواءً سحرية على منتجعات التزلج في بلغاريا، مثل بانسكو وبوروفتس.

تُعد جبال ريلا موطناً لدير ريلا المذهل، وهو أحد مواقع التراث العالمي لـ«اليونسكو»، ويوفر فرص المشي لمسافات طويلة والتزلج، وطبعا وبدون شك يجب زيارة بحيرات ريلا السبع، وهي مجموعة من البحيرات الجليدية.

ولا تكتمل الزيارة إلى بلغاريا دون الاستمتاع بمأكولاتها اللذيذة، فعليك أن جرب «بانيتسا»، وهي معجنات لذيذة مليئة بالجبن والبيض، أو تمتع بسلطة شوبسكا التقليدية، وهي مزيج منعش من الطماطم والخيار والفلفل وجبن الفيتا.

بلغاريا بلد التناقضات، حيث يلتقي التاريخ القديم بالحياة الحديثة، ويلوح الجمال الطبيعي عند كل منعطف، سواء كنت تستكشف شوارع صوفيا القديمة، أو تسترخي على ساحل البحر الأسود، أو تتنزه سيراً على الأقدام وسط الجبال ذات المناظر الخلابة، وبذلك تقدم بلغاريا مجموعة متنوعة من التجارب التي ستترك لك ذكريات دائمة، لذا احزم حقائبك، واحتضن جاذبية بلغاريا، وانطلق في رحلة لن تنساها.