أجمل 5 مدن.. احتفالاً بالعام الجديد

ترجمة: عزة يوسف

تحتفل الشعوب في جميع أنحاء العالم بالعام الميلادي الجديد بطرق مختلفة كلٌ حسب تقاليده، فمن أشجار الميلاد إلى الأضواء المبهرة، تمتلئ بالبهجة، وإليك أجمل المدن احتفالاً بالعام الجديد، كما ذكرها موقع «Travel Awaits» الأميركي:

«روتنبورغ أب دير تاوبر»

تسمى أيضاً القلعة الحمراء، وهي مدينة ألمانية تشتهر بهندستها المعمارية على طراز القرون الوسطى، تتزين في الاحتفالات بالأضواء المتلألئة والثلج الأبيض، وبها أشهر وأقدام الأسواق التي تقام في العام الجديد في كامل أوروبا، كما يتزين متحف روتنبورغ بالديكورات والألعاب المتنوعة.

«كيبك سيتي»

تشتهر مدينة كيبك سيتي الكندية بطبيعتها المذهلة وتاريخها الغني، وفي فصل الشتاء تصبح أرض العجائب السحرية الشتوية، فتتزين بالأضواء ويُقام بها المهرجان السنوي للتسوق في العام الجديد، كما يتألق فندق الجليد بها، وهو مصنوع بالكامل من الثلج وبه قاعة كبيرة رائعة وغرف وأجنحة للإقامة به، ليوفر عطلة فريدة من نوعها للنزلاء.

«فالكنبورغ آن دي جيول»

تشتهر المدينة الهولندية بكهوفها التاريخية وقلاعها المميزة، وأماكن التنزه التي تجعلها مكاناً فريداً لقضاء عطلة بداية العام، كما أن بها سوقاً سنوياً كبيراً يقام في كهف، وهو أقدم وأكبر سوق تحت الأرض في أوروبا، بالإضافة إلى شجرة عيد الميلاد المضيئة المذهلة.

«روفانيمي»

تقع هذه البلدة في المنطقة الشمالية من فنلندا على الدائرة القطبية الشمالية مباشرة، مما يجعلها مكاناً مثالياً لقضاء عيد الميلاد، فهي موطن للأضواء الشمالية الشهيرة، ويمكنك التزلج وركوب مزلجة الرنة الشهيرة أو ركوب الخيل.

براغ

تعرف العاصمة التشيكية أيضاً «بمدينة المئة برج»، وتشتهر بكنائسها القوطية، وهي واحدة من أفضل المدن لقضاء فترة الاحتفالات بالعام الجديد، حيث يقام بها سوق كبير في واحدة من أكبر القلاع في العالم، والقلعة في ذاتها مكان يستحق الزيارة خلال أي وقت في العام.