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إقبال متزايد على رحلات سفاري صديقة للبيئة

إقبال متزايد على رحلات سفاري صديقة للبيئة
2 يناير 2024 01:00

كيب تاون (د ب أ)

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أدت زيادة الوعي بضرورة حماية البيئة، إلى جانب الانتقادات الموجهة للرحلات الجوية المسببة لتلوث الهواء، والمخاوف من تداعيات التغير المناخي، إلى إعادة النظر في رحلات السفاري الجماعية، والدعوات إلى  رحلات سفاري صديقة للبيئة، حسبما قالت جولي تشيتام مديرة منصة «ويفا»، التي تدعم شركات السياحة المراعية للبيئة.
وتضيف تشيتام أن جنوب أفريقيا تعد دولة رائدة في السياحة البيئية، وترى تحولاً بارزاً في الطريقة التي يفكر بها الناس فيما يتعلق بقطاع السفاري، وأوضحت أن كثيراً من شركات تنظيم رحلات السفاري حريصة على مساعدة الزوار من أجل الاستمتاع بالطبيعة، من دون إلحاق الضرر بها.
ولا يرغب محبو مشاهدة الحيوانات في بيئتها الطبيعية في الوقت الحالي، في أن تؤدي رحلاتهم السياحية إلى الإضرار بها، وصاروا يفضلون أن تحول الشركات بعضاً من إيراداتها لصالح حماية الحيوانات البرية والحفاظ على بيئتها، ويلاحظ أن الشباب المشاركين في جولات السفاري بشكل خاص، يطرحون كثيراً من الأسئلة قبل أن يحجزوا رحلاتهم، كما يختارون بشكل متزايد الشركات المنظمة للجولات، وفقاً لمعايير الحفاظ على البيئة. 

رحلات السفاري
المناخ
التغير المناخي
تغير المناخ
حماية البيئة
الحفاظ على البيئة
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