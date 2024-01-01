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الترفيه

«الأكلات الشعبية للأسر المنتجة» ينطلق اليوم في الوثبة

«الأكلات الشعبية للأسر المنتجة» ينطلق اليوم في الوثبة
2 يناير 2024 01:00

أبوظبي (وام)

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تنطلق اليوم فعاليات مهرجان الأكلات الشعبية للأسر المنتجة، المُقام بجناح جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي، ضمن مهرجان الشيخ زايد بمنطقة الوثبة في أبوظبي، ويستمر حتى 12 يناير الجاري.
يشهد المهرجان، برامج وأنشطة ثقافية وتراثية وترفيهية منوعة، وعروضاً حية حول إعداد أبرز الأطباق الإماراتية التراثية، كما يتخلل المهرجان تنظيم 11 مسابقة في مجال الطبخ منها 7 مسابقات مخصصة للأسر المنتجة في مجال الطبخ الحي، وهي مسابقات طبق المرقوقة ومكبوس اللحم والبلاليط والخبيصة والجباب، والمأكولات البحرية المحلية «الجشيد» والمأكولات المحلية من إنتاج مزارع الأحياء المائية، بالإضافة إلى مسابقة منتجات الألبان للأسر المنتجة «سمن وزبدة»، ومسابقة المنتجات التحويلية الزراعية للأسر المنتجة، وهذه المسابقات تهدف إلى تعزيز دور ومساهمة الأسر المنتجة في إيجاد صناعات تحويلية تدعم الاستدامة الزراعية.
من ناحية أخرى، تم تخصيص مسابقتين لإشراك فئات خاصة من المجتمع، وتتمثل الفئة المجتمعية الأولى في تنظيم مسابقة الطبخ لأصحاب الهمم، بهدف إبراز إبداع هذه الفئة في مجال تزيين الكعك، والمسابقة المجتمعية الثانية مخصصة للأطفال تحت مسمى الطباخ الصغير «معكرونة الطيبين»، وتهدف لتعزيز وعي هذه الفئة العمرية باستخدام المنتجات المحلية الزراعية في مجال الطبخ، كما يصاحب المهرجان، إقامة العديد من الفعاليات الشيقة للجمهور، مثل مسابقات الثروة الحيوانية لأفضل السلالات ومزادات للحلال.
ويمثل المهرجان منصة بارزة لدعم الأسر المنتجة، عبر فتح باب تسويق منتجاتها من الأكلات الشعبية بصورة مباشرة للجمهور، عبر منصات عرض وبيع مجانية للأسر المنتجة المشاركة في الحدث.

الأكلات الشعبية
الإمارات
الوثبة
الأسر المنتجة
جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي
مهرجان الشيخ زايد
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