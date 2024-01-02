الأربعاء 3 يناير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

علماء صينيون يطورون خلية وقود هيدروجيني ذات أداء عالٍ

موضوعية
2 يناير 2024 15:56

طور علماء صينيون خلية وقود غشاء تبادل البروتون تتميز بكثافة طاقة حجمية عالية للغاية، حيث ترتفع قدرة أدائها بأكثر من 80 في المائة مقارنة مع نظيراتها الرئيسية.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، أن جياو كوي، بروفيسور من معهد الهندسة الميكانيكية التابع لجامعة تيانجين، وفريقه أعادوا تصميم هيكل خلية وقود غشاء تبادل البروتون من خلال دمج مكونات جديدة وتحسين خطوط نقل الغاز والماء والكهرباء والحرارة.

 وتمكن الفريق من تطوير خلية وقود تتميز بأنها نحيفة للغاية وذات كثافة طاقة حجمية عالية للغاية، حيث تمكن من إزالة طبقات انتشار الغاز التقليدية وقنوات تدفقه من خلال استخدام طبقة رقيقة للغاية من الألياف النانوية الكربونية التي تنتجها تكنولوجيا الغزل الكهربائي ورغوة معدن النيكل.

وساعدت العملية في تقليل 90 في المائة من سمك تجمع القطب الغشائي، وتقليل 80 في المائة من فاقد النقل الناجم عن انتشار المادة المتفاعلة، الأمر الذي يساهم في مضاعفة كثافة الطاقة الحجمية لخلية الوقود.

أخبار ذات صلة
واشنطن تضغط على هولندا لمنع بيع معدات تصنيع رقائق إلكترونية إلى الصين
تايوان ترصد منطادين صينيين

ويقدر الفريق أن ذروة كثافة الطاقة الحجمية لحزمة خلية الوقود التي تستخدم الهيكل الجديد، ستصل إلى 9.8 كيلوواط ساعي لكل لتر.

 

وتعتبر خلية وقود الهيدروجين إحدى التكنولوجيات الواعدة في تطبيق طاقة الهيدروجين. غير أن زيادة كثافة الطاقة الحجمية لها ما زالت تمثل تحديا تقنيا كبيرا.

 ولا يوفر هذا الإنجاز إرشادا محوريا لدفع تطوير تكنولوجيا خلية وقود غشاء تبادل البروتون فحسب، بل يشير أيضا إلى قفزة واعدة للأمام في مجال الطاقة النظيفة.

المصدر: وام
العلماء
الهيدروجين
الصين
الوقود
آخر الأخبار
الطقس المتوقع في الإمارات غداً
علوم الدار
الطقس المتوقع في الإمارات غداً
اليوم 17:50
محمد بن راشد يحضر جانباً من المنتدى الاستراتيجي العربي 2024
علوم الدار
محمد بن راشد : الإمارات ستبقى داعمة للقضية الفلسطينية
اليوم 16:52
أميركا والفلبين تجريان مناورات بحرية
الأخبار العالمية
أميركا والفلبين تجريان مناورات بحرية
اليوم 16:45
شرطة أبوظبي تبث المسلسل الشرطي "أبواب" لتعزيز الأمن والأمان
علوم الدار
شرطة أبوظبي تبث المسلسل الشرطي "أبواب" لتعزيز الأمن والأمان
اليوم 16:26
منتخب كوريا يصل إلى الإمارات
الرياضة
منتخب كوريا يصل إلى الإمارات
اليوم 16:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©