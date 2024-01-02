«كذب أبيض».. يقترب من «الأوسكار»

محمد نجيم (الرباط)

بعد فوز فيلم «كذب أبيض» للمخرجة المغربية أسماء المدير، بالجائزة الكبرى «النجمة الذهبية» كأول مخرجة مغربية تتوج بأكبر جائزة يمنحها مهرجان مراكش الدولي للفيلم، أعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة عن القوائم الأولية في 10 فئات لجوائز الأوسكار في دورتها الـ96، حيث وصل فيلم «كذب أبيض» إلى القائمة الطويلة، إلى جانب أفلام أخرى، هي «بنات ألفة» للمخرجة التونسية كوثر بنهنية، «مذاق الأشياء» (فرنسا)، «منطقة الاهتمام» (المملكة المتحدة)، «الأوراق المتساقطة» (فنلندا)، «طوطم» (المكسيك)، «الأرض الموعودة» (الدنمارك)، «بوتان: الراهب والبندقية» (أرمينيا، أميركا)، «الأوراق الميتة» (فنلندا)، «قاعة المعلمين» (ألمانيا)، «البلد الإلهي» (آيسلندا)، «إيو كابيتانو» (إيطاليا)، «أيام مثالية» (اليابان)، «مجتمع الثلج» (إسبانيا)، و«20 يوماً في ماريوبول» (أوكرانيا).

تدور قصة «كذب أبيض»، حول عودة المخرجة إلى منزل والديها بمدينة الدار البيضاء، لمساعدتهما في الانتقال إلى منزل آخر، لتجد صورة فوتوغرافية تزين جدران المنزل لأطفال يبتسمون في ساحة مدرسة، من بينهم فتاة صغيرة تنظر إلى الكاميرا بخجل، والتي تمثل الصورة الوحيدة للمخرجة وهي طفلة، لكن لديها قناعة أو شكوك بأنها ليست الطفلة الموجودة في هذه الصورة، لذلك، تلجأ إلى الحديث مع والديها لعلها تصل إلى الحقيقة، ثم تنتقل أسماء عبر كاميراتها من هذا الحدث الحميمي إلى حدث مؤلم يذكرها بطفولتها البعيدة.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن الأفلام المرشحة للفوز بجوائز الأوسكار في أقسامها المتعددة يوم 23 يناير 2024 على مسرح صامويل غولدوين في بيفرلي هيلز، بينما سيتم الإعلان عن الفائزين في حفل توزيع الجوائز يوم 10 مارس 2024 على مسرح «دولبي» الشهير في لوس أنجلوس.