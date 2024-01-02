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«ناشيونال جيوغرافيك العربية».. رحلة إلى غيابات الفضاء

غلاف عدد يناير 2024
2 يناير 2024 18:53

أبوظبي (الاتحاد)

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أصدرت مجلة «ناشيونال جيوغرافيك العربية»، التابعة لـ«شبكة أبوظبي للإعلام»، عددها الجديد لشهر يناير 2024، الذي يضم مجموعة متنوعة من المواضيع الشائقة عن الفضاء الخارجي وما يخفيه من أسرار تشد اهتمام البشرية. تبدأ جولة العدد من موضوع «حقبة جديدة من الاكتشاف» الذي يستعرض صوراً مذهلة بتفاصيل مدهشة عن حقائق جديدة يزخر بها كوننا الفسيح، بدءاً من الثقوب السوداء الهائلة إلى النجوم اليافعة الساطعة.
أما موضوع «حياةٌ في أقمار نظامنا الشمسي؟»، فيجول في أصقاع الأرض القصية والعصية على الحياة البشرية، والتي تُقدم للعلماء معلومات قيّمة عن شكل الحياة المحتملة في أقمار كواكب أخرى سابحة في نظامنا الشمسي، ملقياً الضوء على المُعدّات التي يجري اختبارها والتقنيات التي تُشحذ هنا على كوكبنا قبل أن نشدّ الرحال إلى نظامنا الشمسي بحثاً عن حيوات جديدة.
ويُعَرّف موضوع «أعلى الأعالي» القراء بمستجدات برنامج «أرتميس» لإرسال البشر إلى القمر أول مرة منذ آخر زيارة لهم قبل أكثر من نصف قرن، مستعرضاً استعدادات وكالة الفضاء الأميركية «ناسا» ضمن هذا البرنامج، ومدى قدرة المركبات الجديدة على بلوغ هذا الهدف، ثم الغاية منه.
أما في موضوع «سفر عبر الزمن إلى أقدم المجرات»، فيحمل القراء على متن تليسكوب «جيمس ويب» الفضائي، الأقوى على الإطلاق في تاريخ البشرية، في رحلة مصوَّرة إلى غيابات الفضاء بحثاً عن أصول الكون، حيث إن صور جيمس ويب الواضحة المذهلة تزود العلماء بأدلة تجعلهم قاب قوسين أو أدنى من تَبَيّن تاريخ ميلاد الكون.
وتجدر الإشارة إلى أن مجلة «ناشيونال جيوغرافيك العربية» هي مجلة معرفية شاملة، تصدر عن «شبكة أبوظبي للإعلام» بنسختها العربية منذ أكتوبر 2010، بالشراكة مع المجلة العالمية «ناشيونال جيوغرافيك» التي تأسست عام 1888.

شبكة أبوظبي للإعلام
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مجلة ناشيونال جيوغرافيك
مجلة ناشيونال جيوغرافيك العربية
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ناشيونال جيوغرافيك العربية
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