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«كرنفال شرطة دبي».. ابتكارات تقنية واحتفالية

«كرنفال شرطة دبي».. ابتكارات تقنية واحتفالية
3 يناير 2024 00:58

دبي (الاتحاد)

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تستعد شرطة دبي لإطلاق «كرنفال شرطة دبي»، الذي يتواصل على مدار 3 أيام في «سيتي ووك»، خلال الفترة من 4 يناير وحتى 7 يناير 2024، حيث يستعرض الكرنفال المشاريع المستقبلية لأحدث التطورات في مجال السلامة والتكنولوجيا، وسط أجواء احتفالية تنبض بالحياة، عبر الفرق الموسيقية والاستعراضات الحيّة.
يعيش سكان دبي وزوارها رحلة الابتكار مع شرطة دبي، حيث يتم الكشف عن أحدث مشاريع شرطة دبي الرائدة، وإظهار التزامها بأعلى معايير السلامة مع فرصة الاطلاع على أحدث التقنيات المتقدمة التي ترسم ملامح مستقبل عمليات تطبيق القانون في المدينة وعلى مستوى العالم.
ويستمتع الجمهور بأجمل الإيقاعات والمقطوعات الموسيقية ضمن أجواء احتفالية، إضافة إلى موكب الفرسان وعرض الكلاب البوليسية المدربة باحترافية عالية.
أما عشّاق السيارات، فتنتظرهم تجربة استثنائية مع مجموعة من السيارات الرائعة التي تمتلكها شرطة دبي، والمعروفة بسرعتها وكفاءتها الفائقة، حيث يشاهدون مهارات قائدي تلك السيارات ضمن عروض مبهرة تُعرّفهم أكثر على كيفية تطبيق القانون والحفاظ على الأمن والسلامة.

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