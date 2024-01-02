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التعرف على انفعالات البشر بالذكاء الاصطناعي

التعرف على انفعالات البشر بالذكاء الاصطناعي
3 يناير 2024 00:58

سان فرانسيسكو (د ب أ)

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تعبيرات الوجه تعكس الحالة الانفعالية للإنسان، وتعتبر عنصراً مهماً من عناصر العلاج النفسي، من أجل فهم شعور شخص ما في لحظة معينة. وفي سبعينيات القرن الماضي، ابتكر طبيب النفس «بول إيكمان» منظومة تشفير قياسية لتحديد الانفعالات الأساسية لدى الإنسان، مثل السعادة والحزن والاشمئزاز اعتماداً على تعبيرات الوجه. 
وبحسب الدراسة التي نشرتها الدورية العلمية «Psychopathology» المتخصصة في طب النفس، ابتكر الباحثون منظومة للذكاء الاصطناعي يمكنها التعرف على 6 انفعالات أساسية، وهي السعادة والدهشة والغضب والاشمئزاز والحزن والخوف، باستخدام أكثر من 30 ألف صورة لتعبيرات الوجه، واعتمدت المنظومة على تحليل مقاطع فيديو تخص جلسات علاج نفسي لـ23 مريضاً يعانون من اضطرابات نفسية في مركز علوم الحاسبات بجامعة بازل.  
ويقول مارتن ستيبان اختصاصي علم النفس بجامعة بازل السويسرية: «إن منظومة الذكاء الاصطناعي الجديدة استطاعت رصد تعبيرات الوجه وسيلة لقياس الانفعالات بمصداقية بالغة، ويمكن بالتالي الاعتماد عليها كأداة مهمة للبحث والعلاج».

الذكاء الاصطناعي
تعبيرات الوجه
العلاج النفسي
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