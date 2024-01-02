«روائع الشتاء».. عنوان المرح بـ«وارنر براذرز أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد)

تواصل عالم وارنر براذرز أبوظبي الترحيب بضيوفها في عالم من السحر والمرح خلال فعالية «روائع الشتاء»، التي تتيح للضيوف لقاء شخصياتهم المحبوبة والاستمتاع بباقة من العروض والألعاب والمغامرات العائلية المميزة، ضمن أجواء احتفالية تستمر حتى 7 يناير الجاري.

يتمكن الضيوف في وارنر براذرز بلازا من الاستمتاع بعرض «ذا نتكواكر»، الذي يُعد أكبر إنتاج مسرحي يتم تقديمه في عالم وارنر براذرز أبوظبي على الإطلاق، وذلك بمشاركة الثنائي المحبوب «باغز باني» و«دافي داك» وفريق عالمي مكون من 50 مغنياً وراقصاً ولاعباً بهلوانياً. ويتميز العرض بفقرات مباشرة للعديد من الشخصيات المحبوبة مثل «لولا باني» و«تويتي» و«سيلفستر» و«تاز» و«توم آند جيري» في أجواء مليئة بمشاعر الفرح والسعادة، إضافة إلى عروض الإسقاط والمؤثرات الضوئية المميزة، والأغنية الاحتفالية «Let it Shine» التي تم إنتاجها خصيصاً لهذا العرض. وتتجلى بهجة الأعياد في منطقة «كرتون جانكشن»، حيث تُتاح الفرصة للضيوف لالتقاط أجمل الصور التذكارية مع «سكوبي-دو» وطاقم «ذا ميستري إنك» الذين يتألقون بأجمل الملابس الاحتفالية، كما يمكنهم الانضمام إلى «دافي داك» في حفل دافي الراقص لهذا الموسم واختبار مهاراتهم في الرقص والتنافس مع «دافي داك» وموهبته المميزة، وفي منطقة «بيدروك» التي تعود إلى عصور ما قبل التاريخ، تستقبل عائلة «ذا فلينستونز» الضيوف في العصر الحجري وبملابسهم المميزة لتشاركهم احتفالات موسم الشتاء بأسلوبهم الخاص.

كما يحظى الضيوف بفرصة لقاء شخصية سانتا التي يقدمها «باغز باني» لأول مرة على الإطلاق، بالإضافة إلى استخدام عصا «ذا نتكواكر» السحرية، وتذوق الحلويات الشهية، والحصول على الإصدار المحدود من «بوب باغز باني بادي إلف».