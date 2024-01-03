الخميس 4 يناير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

السعودية تفعل الذكاء الاصطناعي لنشر المحتوى الإرشادي في المسجد الحرام

روبوت يستخدم للتعقيم بالمسجد الحرام (أرشيفية)
3 يناير 2024 10:57

 تستخدم الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، تقنيات الذكاء الاصطناعي والأساليب التقنية الرقمية المختلفة، لنشر المحتوى التوجيهي والإرشادي لزوار وقاصدي المسجد الحرام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن الهيئة وفرت 52 شاشة إلكترونية داخل وخارج المسجد الحرام، بمساحة إجمالية للشاشات تبلغ 279 مترًا مربعًا،  وتعمل على مدار 24 ساعة.  

أخبار ذات صلة
التعرف على انفعالات البشر بالذكاء الاصطناعي
دراسة حديثة لـ«تريندز»: الذكاء الاصطناعي يغير وجه الرعاية الصحية

وتقوم الإدارة العامة للتشغيل والصيانة بالهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في وحدة متابعة الشاشات، بتزويد الشاشات عالية الدقة بالمحتوى وفق الأحداث والمتغيرات عن طريق فريق متخصص في الجانب الشرعي والتوجيهي، وتترجم إلى عدة لغات، وتوزع الشاشات على مداخل ومخارج المسجد الحرام وساحاته والطرق المؤدية إليه.  

كما فعلت الهيئة، الذكاء الاصطناعي عبر الروبوت التوجيهي، وتلبية رغبات قاصدي بيت الله الحرام في الحصول على جميع الكتيبات والإصدارات التي من شأنها إعانة ضيوف بيت الله الحرام على أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة، ويحتوي الروبوت على محتويات توجيهية وإرشادية، ويمكنه التنقل في جنبات المسجد الحرام، مع إمكانية تصفح ومشاركة المحتويات عبر الهاتف.

المصدر: وام
الذكاء الاصطناعي
المسجد الحرام
مكة المكرمة
آخر الأخبار
شعار وزارة الخارجية السعودية
الأخبار العالمية
السعودية تدين "التفجيرات الإرهابية" في إيران
اليوم 08:22
سان جيرمان يحصد «اللقب 12» في «كأس الأبطال»
الرياضة
سان جيرمان يحصد «اللقب 12» في «كأس الأبطال»
اليوم 08:21
أعضاء فريق الإنقاذ يبحثون في المنازل عن ناجين في مدينة سوزو بمحافظة إيشيكاوا
الأخبار العالمية
استمرار البحث عن ناجين من زلزال اليابان وارتفاع الحصيلة
اليوم 08:15
أتالانتا وميلان.. «موعد الكأس»
الرياضة
أتالانتا وميلان.. «موعد الكأس»
اليوم 08:07
ريال مدريد وجيرونا.. «المطاردة المشوقة»!
الرياضة
ريال مدريد وجيرونا.. «المطاردة المشوقة»!
اليوم 07:58
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©