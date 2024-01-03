السعودية تفعل الذكاء الاصطناعي لنشر المحتوى الإرشادي في المسجد الحرام

تستخدم الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، تقنيات الذكاء الاصطناعي والأساليب التقنية الرقمية المختلفة، لنشر المحتوى التوجيهي والإرشادي لزوار وقاصدي المسجد الحرام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن الهيئة وفرت 52 شاشة إلكترونية داخل وخارج المسجد الحرام، بمساحة إجمالية للشاشات تبلغ 279 مترًا مربعًا، وتعمل على مدار 24 ساعة.

وتقوم الإدارة العامة للتشغيل والصيانة بالهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في وحدة متابعة الشاشات، بتزويد الشاشات عالية الدقة بالمحتوى وفق الأحداث والمتغيرات عن طريق فريق متخصص في الجانب الشرعي والتوجيهي، وتترجم إلى عدة لغات، وتوزع الشاشات على مداخل ومخارج المسجد الحرام وساحاته والطرق المؤدية إليه.

كما فعلت الهيئة، الذكاء الاصطناعي عبر الروبوت التوجيهي، وتلبية رغبات قاصدي بيت الله الحرام في الحصول على جميع الكتيبات والإصدارات التي من شأنها إعانة ضيوف بيت الله الحرام على أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة، ويحتوي الروبوت على محتويات توجيهية وإرشادية، ويمكنه التنقل في جنبات المسجد الحرام، مع إمكانية تصفح ومشاركة المحتويات عبر الهاتف.