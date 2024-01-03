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تواصل منافسات الموسم الـ 11 من "شاعر المليون"

تواصل منافسات الموسم الـ 11 من "شاعر المليون"
3 يناير 2024 15:34

تأهل الشاعران عبدالله حنيف اليامي من المملكة العربية السعودية، ومحمد منصور المطرقّة من دولة الكويت إلى مرحلة الـ"24"، في ختام الحلقة السابعة المباشرة من برنامج "شاعر المليون" في موسمه الحادي عشر، التي تنافس فيها مساء أمس ستة شعراء بمسرح شاطئ الراحة في أبوظبي، وبثتها قناتا "أبوظبي" و"بينونة" من تقديم الإعلاميين سعود الكعبي وميثاء صباح.

وأعلنت لجنة التحكيم المكونة من الدكتور سلطان العميمي، والدكتور غسان الحسن، وحمد السعيد، تأهل اليامي بإحرازه 48 درجة من 50، والمطرقة بحصوله على 47 درجة من 50 إلى المرحلة التالية من المسابقة، فيما أحرز أحمد بن فهد العتيبي 46 درجة، وأحمد مصلح الفاعوري 44 درجة، وسالم أحمد البديد المناعي 44 درجة، وناصر هادي المنصوري من دولة الإمارات 42 درجة، وسيحدد جمهور البرنامج المتأهل منهم إلى المرحلة التالية عبر التصويت في تطبيق "شاعر المليون" خلال هذا الأسبوع.

وأسفرت نتيجة تصويت الجمهور من الحلقة السادسة، عن تأهل الشاعر فيصل جزا الحربي من المملكة العربية السعودية بحصوله على 79 في المائة، ليكمل الثلاثي المتأهل رفقة الشاعرين المتأهلين بقرار لجنة التحكيم في الحلقة الماضية عبدالله الشقراني من دولة الكويت، وعبدالسلام رفيع السلمي من المملكة العربية السعودية.

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وتحدث الشعراء المشاركون في الحلقة عن “الأسلوب” بوصفه السياق الذي يضع فيه الشاعر أفكاره ويعبر عنها وفق طريقة محددة وترتيب يخصه، وبينوا الدور الذي يلعبه الأسلوب في منح النصوص الشعرية البصمة الخاصة بكل شاعر، والمساهمة في خلق تواصل بين القصائد والقراء.

وكان الشعراء المشاركون في البرنامج تناولوا في كل حلقة من الحلقات الماضية إحدى خصائص الشعر مثل "الخيال" و"الصوت" و"الصورة الشعرية" و"الإلهام" و"الكلمة" و"الفكرة".

المصدر: وام
شاعر المليون
قناة أبوظبي
الشعر العربي
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