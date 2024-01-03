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«حروف من نور» في «اللوفر أبوظبي»

«حروف من نور» في «اللوفر أبوظبي»
3 يناير 2024 15:51

أبوظبي (الاتحاد) يتوجه متحف اللوفر أبوظبي، مع قرب اختتام معرضه المتميز «حروف من نور» في 14 يناير 2024، بالدعوة إلى كل عاشق للفن ومستكشف للثقافة لاغتنام هذه الفرصة الأخيرة لاستكشاف جمال وعراقة فن الخط.

قدم معرض «حروف من نور» منذ افتتاحه رؤية عميقة لقصة الحضارة الإنسانية من خلال عدسة الخط. ويضم المعرض أكثر من 240 عملاً فنياً من مجموعة مقتنيات «اللوفر أبوظبي»، بالإضافة إلى العديد من القطع المعارة إلى المتحف، والتي يأتي معظمها من المكتبة الوطنية الفرنسية وتتضمن مجموعة واسعة من القطع الأثرية والمخطوطات والأعمال الفنية المعاصرة التي تمد جسور التواصل بين الماضي والحاضر.

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وسيحظى هواة الخط والمبتدئون من خلال هذا المعرض بفرصة مشاهدة مجموعة من القطع النادرة والمقدسة ذات الأهمية التاريخية، ما يتيح لهم اكتساب فهم أعمق لكيفية استخدام هذا الشكل الفني لنقل المعرفة والثقافة والإيمان عبر القرون. ويمكن لعشاق صناعة الورق وفن الخط اكتشاف الإبداعات الكامنة وراء الحروف في دورة تدريبية حصرية بعنوان «صناعة الورق وفن الخط التجريدي»، وهي دورة مدتها يومان مع الفنانين الإماراتيين «تقوى النقبي» و«جمعة الحاج».

والدورة مستوحاة من معرض «حروف من نور»، وسيتسنى للمشاركين يوم 13 يناير، التعرف على أشكال وجماليات النصوص الإسلامية في معرض «حروف من نور» وسيتعلمون كيفية صناعة الورق يدوياً مع الفنانة تقوى النقبي. كما ستتاح للمشاركين يوم 14 يناير، فرصة إنشاء أعمالهم الفنية من المخطوطات ونقش الزخارف الإيمائية، مع الفنان جمعة الحاج.

الحضارة
اللوفر أبوظبي
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