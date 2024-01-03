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حديقة حيوان براغ تستقبل سلالة نادرة من الغوريلا

حديقة حيوان براغ تستقبل سلالة نادرة من الغوريلا
3 يناير 2024 18:41

أعلنت حديقة الحيوان في براغ اليوم الأربعاء عن استقبالها لسلالة نادرة من بين حيوانات الغوريلا  التابعة لها، حيث أنجبت أنثى الغوريلا دوني 10 سنوات أول مولود لها. وأضافت حديقة الحيوان أن دوني ولد، بعد وقت قصير من الساعة التاسعة مساء أمس الثلاثاء(2000 بتوقيت جرينتش). وقال مدير حديقة الحيوان، ميروسلاف بوبيك إن "الولادة جرت سريعا وعلى الرغم من أن دوني هي أول مولود لها ، إلا أنها فعلت كل شيء بدون أدنى صعوبة". وأضاف أن المولود بصحة جيدة وبدأ الرضاعة بعد وقت قصير من الولادة. وسيتمكن الزوار من رؤية نسل الغوريلا، في الأيام القليلة المقبلة، إلا أن التقاط الصور سيكون محظورا.

المصدر: د ب أ
غوريلا
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