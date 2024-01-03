5 أسرار.. وراء رشاقة راتاغكوفسكي

أبوظبي (الاتحاد)

تُعتبر الممثلة وعارضة الأزياء الأميركية إميلي راتاغكوفسكي (32 عاماً)، واحدة من أكثر العارضات شهرة، وهي تتمتع بالرشاقة والجمال حيث تتبع عدة طرق لتحافظ على لياقتها، وفقاً لما ذكر موقع Eat This:



الكركم والبنجر

هو المشروب المفضل لإميلي حيث إن الكركم معروف بأنه أحد أقدم مضادات الأكسدة، وله قدرة على محاربة الالتهابات الضارة بالجسم، كما يعمل على تحسين تدفق الدم عن طريق توسيع الأوعية الدموية، ويسهم عصير البنجر في إمداد الجسم بالأكسجين ويحسّن أداءه.



الطهي المنزلي

تحب إميلي الطبخ في المنزل كي تحدد كمية السكر والملح التي تستخدمها، وتتحكم في جودة طعامها، وترى أن المطاعم تجعلها تكثر من كمية أكلها.



الأنشطة الخارجية

تحب راتاغكوفسكي الأنشطة الخارجية مثل المشي لمسافات طويلة والتنزه، كما تحب التمارين الجماعية التي تبقيها متحمسة وتعطيها الدافع للعب أكثر.



تمارين الزومبا

تساعد تمارين الزومبا الموسيقية إميلي في الحفاظ على تركيزها وتدفعها إلى التمرين بجدية، ويقول الخبراء إن الزومبا تحرك العديد من العضلات وتعزز صحة القلب وتساعد على التخلص من التوتر.



الرقص

يساعد الرقص على التخلص من التوتر، كما يؤدي إلى النوم بشكل أفضل ويحسّن المزاج ويساعد في التحكم بالوزن وزيادة المرونة.