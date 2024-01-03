روجينا تتألّق في «سر إلهي»

سعيد ياسين (القاهرة)

تشارك روجينا في بطولة المسلسل الرمضاني «سر إلهي»، تأليف أيمن الشايب، وتقع الأحداث في 30 حلقة ضمن إطار اجتماعي تشويقي. ويتناول بعض المشاكل والعلاقات الأسرية ضمن حبكة درامية ستكون مفاجأة للجمهور، ودور روجينا فيه جديد ومميز ولا يشبه أي شخصية قدمتها من قبل، لذا تحمست للعمل بمجرد عرضه عليها.

وكانت روجينا شاركت في عشرات الأعمال الدرامية الرمضانية منذ مسلسل «العائلة» عام 1994 مروراً بـ«ليالي الحلمية 5»، «المال والبنون2»، «هوانم جاردن سيتي»، «أوراق مصرية»، «كلمات»، «الفرار من الحب»، «المصراوية»، «حكاية حياة»، «الأسطورة»، «كلبش2» و«البرنس»، حتى وصلت إليها البطولة المطلقة عام 2021 عبر مسلسل «بنت السلطان»، ثم قدمت بعده «انحراف» و«ستّهم».