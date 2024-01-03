أمينة خليل.. بـ 5 وجوه سينمائية

محمد قناوي (القاهرة)

تعاقدت الممثلة أمينة خليل، على المشاركة في بطولة 5 أفلام، أولها «إكس مراتي» مع هشام ماجد ومحمد ممدوح، إخراج معتز التوني، وتدور أحداثه في إطار كوميدي.



«شمس الزناتي»

وقالت أمينة، إنها بدأت تصوير فيلم «شمس الزناتي» مع محمد إمام وعمرو عبد الجليل، سيناريو وحوار محمد الدباح، إخراج عمرو سلامة، وهذا العمل مختلف عن الفيلم الذي قدمه الزعيم عادل إمام، ولا يعتبر جزءاً ثانياً منه أو إعادة تقديم له بشكل كامل.

ويهتم الفيلم الجديد بتفاصيل لقاء أصدقاء «شمس الزناتي» قبل خوض معركتهم في الواحة ضد عصابة «المارشال برعي»، وتدور الأحداث في إطار زمني يسبق فترة الفيلم الأول وتقدم فيه الشخصية التي لعبتها سوسن بدر.



«فرقة الموت»

وتشارك أمينة كضيف شرف في فيلم «فرقة الموت»، وتجسد شخصية زوجة أحمد عز، وتدور الأحداث في إطار تاريخي أكشن في الصعيد، ويلعب أحمد عز شخصية ضابط يدخل في صراعات مع صعيدي يقوم بدوره آسر ياسين.

وكانت انتهت من تصوير فيلمين وتنتظر عرضهما، الأول «أنف وثلاثة عيون»، الذي شارك في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في دورته الثالثة، ويعيد تقديم رواية إحسان عبدالقدوس، بطولة ظافر العابدين، صبا مبارك، سيناريو وحوار وائل حمدي وإخراج أمير رمسيس، وتدور الأحداث حول جراح تجميل أربعيني ذائع الصيت، غير قادر على الالتزام بعلاقة عاطفية لمدة طويلة.

والثاني فيلم «شقو» عن رواية «أمير اللصوص» لتشاك هوجان، بطولة عمرو يوسف، ومحمد ممدوح، إخراج كريم السبكي، وتجسد خلاله شخصية راقصة تنشأ بينها وبين بلطجي مشاعر حب، لكنه يرتكب جريمة سرقة ويدخل إلى السجن.