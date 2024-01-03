غوّاصة ترفيهية في «سي وورلد أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «سي وورلد» - جزيرة ياس أبوظبي، أول مدينة ترفيهية للأحياء البحرية في المنطقة عن استضافة الغوّاصة المصغرة في أكاديمية ياس الأميركية، لتعزيز وعي الطلاب ودفع آفاق المعرفة لديهم حول أهمية الحفاظ على الحياة البحرية. وتم تجهيز الغوّاصة بعناصر تعليمية تسمح المشاركة في تجارب تحاكي رحلات الغوص في الأعماق، والانطلاق في رحلة تجمع بين التعلم والترفيه لمدة 5 دقائق.

وتتميز الغوّاصة بعرض الصوت والضوء، وتضم شاشة كبيرة تمنح الضيوف الإحساس بالغوص، ومشاهدة تنوّع الحياة البحرية. وقال توماس كافيرلي، مدير عام «سي وورلد أبوظبي»: تمثل هذه التجربة أسلوباً مبتكراً لتعريف الأطفال بالنظم البحرية المختلفة وآليات الحفاظ عليها. وقال كريس نورس، مدير أكاديمية ياس الأميركية: تنسجم هذه المبادرة مع تقديم تعليم شامل رفيع المستوى، وتجاوز حدود الفصول الدراسية التقليدية.