الجمعة 5 يناير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

روبوت ذكي للتزود بالوقود في كونشان الصينية

روبوت ذكي للتزود بالوقود في مدينة كونشان الصينية
4 يناير 2024 10:54

بدأت محطّة وقود مملوكة لشركة بتروتشاينا في مدينة كونشان في مقاطعة جيانغسو الصينية، استخدام روبوت ذكيّ في عمليات التزود بالوقود. 

وتعد هذه المرّة الأولى التي يتم فيها استخدام الروبوتات داخل محطّات الوقود في جيانغسو، مما يعني دخول محطات الوقود مرحلة جديدة من الذكاء الاصطناعي.

أخبار ذات صلة
أبوظبي تشهد تأسيس أول منشأة لمعالجة مضافات الوقود المعتمدة على الإنزيمات
اكتشاف 66 نوعاً جديداً من النباتات في الصين خلال 2023

وقالت صحيفة الشعب الصينية اليومية أونلاين، إنه يمكن لأصحاب السيارات الذين يريدون تزويد سيارتهم بالوقود، إكمال جميع خطوات التزوّد والدفع من خلال تطبيق الهاتف المحمول. 

 وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص "بتروتشاينا” على تحسين كفاءة عمل محطات الوقود وتقديم تجربة جديدة للتزود بالوقود للعملاء.

المصدر: وام
روبوت
الصين
الوقود
آخر الأخبار
شرطة أبوظبي تبث فيديو لمخالفة التجاوز من كتف الطريق
علوم الدار
شرطة أبوظبي تبث فيديو لمخالفة التجاوز من كتف الطريق
اليوم 14:08
مزارعو بافاريا يتظاهرون على خطط خفض الإعانات
الأخبار العالمية
مزارعو بافاريا يتظاهرون على خطط خفض الإعانات
اليوم 14:02
«الفرسان» جاهز لاستضافة كأسي رئيس الدولة والأمم لقفز الحواجز
الرياضة
«الفرسان» جاهز لاستضافة كأسي رئيس الدولة والأمم لقفز الحواجز
اليوم 14:00
جمعية الخيول العربية تبحث التعاون مع «الخيالة السلطانية»
الرياضة
جمعية الخيول العربية تبحث التعاون مع «الخيالة السلطانية»
اليوم 13:30
أصحاب الهمم يحتفلون بإنجاز العصيمي
الرياضة
أصحاب الهمم يحتفلون بإنجاز العصيمي
اليوم 13:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©