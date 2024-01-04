روبوت ذكي للتزود بالوقود في كونشان الصينية

بدأت محطّة وقود مملوكة لشركة بتروتشاينا في مدينة كونشان في مقاطعة جيانغسو الصينية، استخدام روبوت ذكيّ في عمليات التزود بالوقود.

وتعد هذه المرّة الأولى التي يتم فيها استخدام الروبوتات داخل محطّات الوقود في جيانغسو، مما يعني دخول محطات الوقود مرحلة جديدة من الذكاء الاصطناعي.

وقالت صحيفة الشعب الصينية اليومية أونلاين، إنه يمكن لأصحاب السيارات الذين يريدون تزويد سيارتهم بالوقود، إكمال جميع خطوات التزوّد والدفع من خلال تطبيق الهاتف المحمول.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص "بتروتشاينا” على تحسين كفاءة عمل محطات الوقود وتقديم تجربة جديدة للتزود بالوقود للعملاء.