«مهرجان أم الإمارات» يستقطب 266 ألف زائر

أبوظبي (الاتحاد)

استقطب «مهرجان أم الإمارات» في دورته الأكبر على الإطلاق ما يزيد على 266 ألف زائر استمتعوا بأجمل لحظات الترفيه العائلي والعروض الفنية والأنشطة الإبداعية والحفلات الحية على مدار 34 يوماً خلال الفترة من 8 - 31 ديسمبر في كورنيش أبوظبي، فيما استقبل زواره للمرة الأولى في الظفرة من 22 - 26 نوفمبر، وفي العين من 29 نوفمبر - 3 ديسمبر.



493 عرضاً

شهد «مهرجان أم الإمارات» 493 عرضاً لكوكبة من الفنانين العالميين، بالإضافة إلى جولات الكرنفالات النابضة بالحماس والتجارب الفنية الآسرة، وأنشطة الأطفال الشائقة، وأكثر من 62 من المطاعم ومفاهيم الطهي المفعمة بأشهى النكهات من الإمارات والعالم. وتواصل الزخم والمرح من دون توقف حتى ليلة رأس السنة الجديدة التي اختتمت فعاليات الحدث بباقة من الاحتفالات المذهلة رسمت سماء كورنيش أبوظبي بألوان البهجة.

ضم «مهرجان أم الإمارات» في كورنيش أبوظبي حفلات تألق فيها نجوم الأغنية والموسيقى العربية والعالمية، بينهم نانسي عجرم، دي جي أصيل، رامي صبري، بلاك آيد بيز، رشا رزق، كايروكي، الفرعي، فيما قدم النجمان تامر حسني وسيف نبيل في ليلة رأس السنة عرضاً لا ينُسى أمتع عشاق الموسيقى من مختلف الأعمار.



«مونوبولي أبوظبي»

منح «مهرجان أم الإمارات» زواره فرصة تذوق أشهى النكهات من مطابخ مختلفة جديدة من شتى أنحاء العالم. وأضاء الحدث كورنيش أبوظبي بالبهجة وأفضل فنون الترفيه، بدءاً من جولات الكرنفالات وصولاً إلى التجارب التفاعلية والألعاب الواقعية وألعاب الواقع المعزز. ووفر المهرجان منصة مثالية لإطلاق الإصدار الرسمي «مونوبولي أبوظبي»، بالتعاون مع حياكم في أبوظبي، الهوية السياحية في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، حيث رحب بالزوار لاختبار مهاراتهم في الاستثمار والمنافسة على لوحة لعب بالحجم الطبيعي، أخذتهم في جولة لاكتشاف أبوظبي، وتجاربها الثقافية والترفيهية الملهمة في كل صفقة.



273 ساعة ترفيه

قدم المهرجان لزواره 273 ساعة من الترفيه المتواصل على مدى 34 يوماً، بما فيها 51 نشاطاً جديداً كلياً من حول العالم، وما يزيد على 62 من المطاعم وأكشاك المأكولات والمشروبات المحلية والعالمية، ومن بينها مفاهيم مأكولات الشارع والحلويات.

ووفر المهرجان أيضاً مساحة البيع بالتجزئة «بو تيك»، التي ضمت أكثر من 40 علامة محلية وإقليمية. وحظي الزوار بفرصة استكشاف مجموعة من عروض الأزياء من إبداع مصممين صاعدين، تنوعت بين الأزياء الراقية والأكسسوارات العصرية. وشكل المهرجان الوجهة المثالية لاستقبال العام الجديد وصناعة ذكريات لا تُنسى لعروض الألعاب النارية في كورنيش أبوظبي عند منتصف الليل.



الظفرة والعين

استمتع زوار «مهرجان أم الإمارات» في الظفرة والعين بالعروض الحية وتجارب فنون الطهي المختلفة والتصميمات الفنية، في أجواء مصممة خصيصاً لتقديم تجارب متنوعة وشائقة لمختلف الأعمار، مع مزيج متنوع من الألعاب الزاخرة بالمرح والحماس وأنشطة الأطفال، علاوة على أروع التجارب الترفيهية، وفرص التسوق المحلية والعالمية، ومجموعة غنية من المأكولات والمشروبات من الإمارات والمنطقة والعالم، وجولات المتنزهات الترفيهية، وورش العمل الإبداعية العملية.

انطلق المهرجان، الذي نظمته دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي وتولت مؤسسة «براج» وضع تصوُّره وإنتاجه، من 8 - 31 ديسمبر في كورنيش أبوظبي، فيما استقبل زواره للمرة الأولى في الظفرة من 22 - 26 نوفمبر، وفي العين من 29 نوفمبر - 3 ديسمبر.

ويعود الحدث مجدداً في عام 2024، مع المزيد من التجارب الغامرة وعروض المأكولات والمشروبات والترفيه الحي للزوار من مختلف الأعمار.