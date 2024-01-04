«الشتاء يبدأ هنا».. من منطقة «رمال»

أبوظبي (الاتحاد)

افتتح الشيخ حمدان بن سلطان بن حمدان آل نهيان، منطقة «رمال» في مهرجان الشيخ زايد، بمنطقة الوثبة في أبوظبي، من تنظيم شركة «غاف» التابعة لمجموعة سردال القابضة، وهي تجربة فريدة من نوعها، ولأول مرة في دولة الإمارات، حيث تمنح أفراد المجتمع والزوار مناطق جلوس مبتكرة حديثة منسوجة من المناظر الطبيعية الصحراوية.



سحر الصحراء

وتفقد الشيخ حمدان بن سلطان، خلال جولته في منطقة «رمال»، بحضور الشيخ مبارك بن سلطان بن حمدان آل نهيان، وعلي عبدالله المزروعي، الرئيس التنفيذي لغاف، وعدد من أعضاء اللجنة العليا المنظمة لـ«مهرجان الشيخ زايد» وكبار المسؤولين، مختلف الأقسام والمناطق الخاصة بالحدث، مشيداً بالتصاميم العصرية المستوحاة من سحر الصحراء، والتي تمثل تجمعاً استثنائياً يجمع بين التراث الثقافي والتعبير الفني والمناظر الطبيعية الخلابة التي تتمتع بها منطقة الوثبة.

حداثة ورقي

تستقبل «رمال» بدءاً من اليوم الجمعة الزوار، لتمنح أفراد المجتمع رحلة برية فخمة بأسلوب حديث ومميز تتناسب مع الأجواء الشتوية الرائعة والتي يبحث عنها الكثير خلال فصل الشتاء لقضاء أوقات شتوية رائعة بصحبة الأهل والأصدقاء تجمع بين الحداثة والرقي وجوهر التراث وسحر الصحراء الغني والمناظر الطبيعية الغنية بالأصالة والهدوء والاسترخاء.



طابع عصري

وقال علي عبدالله المزروعي: تضم «رمال» مناطق صحراوية بطابع عصري مميز لتمنح الزوار تجربة غامرة تنقلهم إلى عالم ممزوج بين الطبيعة والفخامة، من خلال مسارات الطرق الصحراوية التي أضيفت عليها لمسات حديثة من الإضاءة والأضواء الخافتة والأشجار، لتمنح الزوار أجواء من الهدوء في سحر الطبيعة بالهواء الطلق. وتقدم «رمال» مناطق جلوس فخمة صممت بطابع عصري مستوحى من الثقافة العربية الأصيلة وألوان الصحراء الخلابة على إيقاع الموسيقى التي تقدمها مجموعة كبيرة من العازفين المتميزين.

وذكر أن «رمال» تضم أيضاً منطقة خاصة لأرقى المطاعم والمقاهي التي تقدم وجبات وأكلات ومشروبات مميزة في أجواء صحراوية بطابع عصري، بالإضافة إلى العديد من المحلات التي تشارك فيها مجموعة كبيرة من أشهر العلامات التجارية التي تمنح الزوار تجربة تسوق فاخرة خلال قضاء أوقات شتوية رائعة في الصحراء.

أمسيات شعرية

تقدم «رمال» العديد من الفعاليات والأنشطة الترفيهية للزوار، بالإضافة إلى العديد من الأمسيات الشعرية التي يلقيها عدد كبير من الشعراء، والحفلات الغنائية التي يحييها نخبة من الفنانين والنجوم العرب ليحظى الزوار بقضاء أمسيات فنية رائعة من الطرب الأصيل في أجواء شتوية صحراوية ببيئة عصرية فريدة من نوعها.



الخيول العربية

تشمل الفعاليات التي تقدمها «رمال» خلال العطل الأسبوعية فعاليات وأنشطة تراثية خاصة لتعريف الزوار على الخيول العربية الأصيلة، وأسرار الإبل لتعزيز ثقافة الشباب حول أهميتها ومكانتها عند العرب، بالإضافة إلى تعريفهم بأسرار الصقور وما تمثله من قيمة كبيرة من خلال مشاركات العديد من الجهات المحلية، بالإضافة إلى معرض السيارات الكلاسيكية الذي يستعرض مجموعة نادرة من السيارات الكلاسيكية القديمة التي تحظى بمكانة كبيرة عند الكثيرين من عشاقها.