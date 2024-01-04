Dunki.. «تحقيق الحلم»

أبوظبي (الاتحاد)

بعد فيلمي الأكشن والحركة Jawan وPathaan، اللذين حصدا مراكز متقدمة في شباك التذاكر، اختتم النجم البوليوودي شاروخان الموسم السينمائي لعام 2023، بفيلمه الجديد Dunki الذي يمزج بين الدراما والكوميديا، ويستعرض قضية الهجرة غير الشرعية في قالب من المواقف الطريفة. وشاركه في بطولة الفيلم كل من فيكي كوشال، تابسي بانو، ديا ميرزا، بومان إيراني وفيكرام كوشار، وهو من تأليف راجكومار هيراني وأبهيجات جوشي، وإخراج راجكومار هيراني.

وتدور قصة الفيلم حول 5 أصدقاء بسطاء من إحدى القرى في بنجاب - الهند، يحلمون بالسفر إلى إنجلترا، لكنهم لا يملكون ثمن التأشيرة وتذاكر السفر، ويحاولون بشتى الطرق الوصول إلى تحقيق هدفهم.

حياة أفضل

يلعب شاروخان في الفيلم دور «هاردي»، الذي يقود الفريق من أجل تحقيق الحلم الكبير، ويساعد أصدقاءه الساعين لعيش حياة أفضل للوصول إلى لندن، على الرغم من الصعوبات والمعوقات التي تحول دون ذلك، لاسيما أن لكل منهم أسبابه الخاصة للخروج من الهند، وتتمثل في الحصول على تأشيرة، وعائق اللغة الإنجليزية.



رحلة شاقة

يسلط الفيلم الضوء على الاستخدام الخاطئ للطرق غير القانونية للسفر إلى الخارج، ويستعرض رحلة الأصدقاء الشاقة من أجل تغيير حياتهم لتحقيق أحلامهم، ومع تسلسل الأحداث يبدأون في مراجعة الكثير من أفكارهم الخاطئة التي كانت تسيطر عليهم.

بطولة جماعية

قدم شاروخان في نهاية 2023 دوراً مختلفاً بعيداً عن أفلام الحركة والقتال، ضمن قصة إنسانية اجتماعية اعتمدت على البطولة الجماعية.



صداقة وحب

كثير من المفارقات يتعرض لها الأصدقاء، لكن الصداقة التي يجمع بينهم، تجعلهم يتخطون الصعاب، ويكتشفون مواقف غريبة تقربهم أكثر من بعضهم، وتحفزهم نحو التمسك بأحلامهم، ضمن رحلة مليئة بالدراما والاستعراضات الغنائية والمواقف الطريفة.