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نجوم الموسيقى العالميون.. في أبوظبي

نجوم الموسيقى العالميون.. في أبوظبي
5 يناير 2024 00:53

أبوظبي (الاتحاد) 

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تشهد الفعاليات المرافِقة لسباق «جائزة مبادلة أبوظبي الكبرى للإبحار» بالتعاون مع «مجلس أبوظبي الرياضي» حفلاً غنائياً لفرقةTake That، الثلاثي العالمي الذي أطلق مجموعة أغنيات رائعة مثل Back For Good إلى دولة الإمارات، حيث سيقدّم باقة من أعماله بعد ختام فعاليات اليوم الأول من سباقات SailGP عالية السرعة والمقامة في «ميناء زايد» في 13 يناير.
والفرقة المؤلفة من لغاري بارلو وهوارد دونالد ومارك أوين، هي من الأشهر في عصرها، وقد نشرت ألبومها التاسع This Life قبل أقل من شهر. وقال آندرو ثومبسون، المدير التنفيذي لدى SailGP: نحن متشوقون جداً للوصول إلى أبوظبي لأول مرة والتفاعل مع الجمهور بشكل مباشر، في عطلة نهاية أسبوع لا تُنسى يقدّمها نجوم عالميون.

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