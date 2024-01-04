«مفاجآت الشتاء» تتواصل في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

مع تواصل موسم الشتاء في الإمارات، يحتفي دلما مول في أبوظبي بالأجواء العائلية من خلال عرضه الساحر، «مفاجآت الشتاء»، والذي انطلق في 24 ديسمبر الماضي ويستمر حتى 13 يناير 2024، ويَعِد الزوار بسلسلة أحداث تثري أوقاتهم. ويتيح عرض «مفاجآت الشتاء» صندوق «وينتر دريم»، الذي يكشف عن أسرار ومكافآت تأتي بالتوازي مع الديكورات الاحتفالية والتجارب الاستثنائية. ويشهد الزوار رحلة شائقة تتميز بالعروض البهلوانية العالمية. ويتميز الموسم الشتوي في المركز بجولات التسوق ومذاق الوجبات الشهية والاستمتاع بالزخارف الاحتفالية.