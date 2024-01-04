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الترفيه

«حلبة ياس».. عطلة أسبوع حافلة

«حلبة ياس».. عطلة أسبوع حافلة
5 يناير 2024 00:53

أبوظبي (الاتحاد) 

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تشهد حلبة مرسى ياس عطلة أسبوع حافلة بتشويق السباقات مع انطلاق موسم فعاليات السباق لعام 2024. وسيكون الجمهور على موعد مع الجولة 2 من بطولة الإمارات للدريفت والجولة 2 من سلسلة سباقات ياس. وتشهد حلبة مرسى ياس بدءاً من اليوم، 5 مسابقات حيث تستضيف أبوظبي أول حدث لرياضة السيارات لعام 2024، مع استعداد منافسات بطولة الإمارات للدريفت، ثم كأس الخليج للراديكال، وكأس كليو الشرق الأوسط، وتايم أتاك الإمارات، وبروكار الخليج المرموقة.
ومع اختتام الجولة الأولى التي افتتحت موسم بطولة الإمارات للدريفت في ليوا، يتطلع سائق فريق «ريد بُل» هيثم الحديدي إلى فوزه الثاني في جزيرة ياس مساء السبت.
ويضمن الحدث الذي يتيح الدخول المجاني أجواء مليئة بالمرح، ويحظى الحضور بعطلة أسبوع مفعمة بالحيوية تجمع بين أجواء رياضة السيارات الحافلة بالتشويق مع الترفيه والأنشطة. ويصل كأس الخليج للراديكال إلى أبوظبي يوم السبت لإقامة الجولة الثالثة من البطولة، حيث يعتلي أليكس بوخانتسوف ترتيب الصدارة، ويسعى للدفاع عن لقبه في السيارة التي تحمل رقم 1 مع فريق TT Racing.
ويشهد يوم الأحد عودة بطولة بروكار الخليج، وسلسلة السباقات الديناميكية «تايم أتاك الإمارات»، وبطولة كأس كليو الشرق الأوسط.

حلبة ياس
الإمارات
حلبة مرسى ياس
أبوظبي
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