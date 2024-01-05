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ستينج وماجدة الرومي ينضمان إلى «ليالي السعديات»

ستينج وماجدة الرومي ينضمان إلى «ليالي السعديات»
5 يناير 2024 16:24


أبوظبي (الاتحاد) انضم النجم البريطاني ستينج، والفنانة ماجدة الرومي إلى كوكبة من أساطير الموسيقى الذين يحيون حفلات مهرجان «ليالي السعديات»، الذي يضم سلسلة من الأمسيات الموسيقية الحية التي تُقام على مسرح مفتوح بجزيرة السعديات في أبوظبي، على مدار 3 أشهر.


ويتألق المطرب ومؤلف الأغاني الشهير ستينج، الذي تصدرت أعماله قوائم المبيعات العالمية، بأدائه المذهل على المسرح «ليالي السعديات» يوم 3 فبراير 2024، ليقدم مختارات من أبرز أغنياته، ومن بينها «إنجلش مان إن نيويورك»، و«ديزيرت روز».

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وتشدو ماجدة الرومي، صاحبة الموهبة الاستثنائية والصوت العذب القوي والأداء الراقي، والحائزة العديد من الجوائز، بأجمل أغنياتها يوم 10 فبراير 2024 في أمسية لا تنسى في العاصمة أبوظبي.

 


ويستضيف مهرجان «ليالي السعديات» ألمع النجوم العرب والعالميين، مسلطاً الضوء على دور الموسيقى باعتبارها لغة عالمية مشتركة تحمل رسائل الحوار والتفاهم والتعايش. 
وتفتتح «ليالي السعديات» غداً (6 يناير)، النجمة العالمية ماريا ماري، فيما تحيي النجمة الإيرانية كوكوش حفل يوم 20 يناير، والتينور الإيطالي أندريا بوتشيلي يوم 27 يناير.

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