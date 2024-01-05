سميرة والأسمر.. ضيفا «أحلام ألف ليلة وليلة»

أبوظبي (الاتحاد)

تستضيف النجمة الإماراتية أحلام، في أول حلقة في العام الجديد من برنامج «أحلام ألف ليلة وليلة»، الذي يُعرض اليوم السبت على قناة أبوظبي عند الساعة 10 مساءً بتوقيت الإمارات، كلاً من المطربة سميرة سعيد، والمطرب والملحن والموزع الموسيقى رضوان الأسمر، في أمسية طربية تنقل لمحات من أصالة الفن المغربي بين الماضي والحاضر.

تروي سميرة سعيد قصة مسيرتها الفنية التي ترافقت مع الاستقلالية والشغف، وعن محطات اكتشافها لمواهب فنية عديدة في التلحين والتوزيع، وسعادتها بدخول هذا المجال واكتساب حب الجمهور العربي، وعن تفاؤلها بالمرحلة القادمة من مسيرتها الفنية الحافلة.

وتتحدث النجمة المغربية عن نشأتها على صوت كوكب الشرق أم كلثوم، وأغاني الموسيقار محمد عبد الوهاب والموسيقى الغربية، وعن دور المدرسة في دعم موهبتها من خلال إتاحة الفرصة لها بالغناء في الحفلات المدرسية، وكما تروي قصة غنائها لأول مرة أمام العندليب الراحل عبدالحليم حافظ خلال زيارته القصر الملكي في المغرب، وتكشف عن قصة تسجيلها لثلاثة ألبومات في ليلة واحدة مع الملحن جمال سلامة، واسم أغنيتها المفضلة التي تعبر عن شخصيتها، كما تقدم سميرة سعيد باقة من أشهر أغنياتها مثل «هوا هوا» و«محصلش حاجة» و«قال جاني بعد يومين»، كما تشاركها الفنانة أحلام في غناء «ابن الحلال».

من جانبه، يكشف الفنان الشاب رضوان الأسمر عن التحديات التي تواجه صناعة النجومية في المغرب، ويقدم أغنية «ناكر لحسان» وأغنية أخرى من التراث المغربي خلال عزفه على آلة موسيقية مغربية، كما تشاركه أحلام خشبة المسرح في أغنيتي «هي هي/ دور بيها يا شيباني» و«مغلوبة».

يذكر أن البرنامج الفني الموسيقي الترفيهي «أحلام ألف ليلة وليلة»، يُعرض كل سبت على قناة أبوظبي، ويُعتبر من أضخم البرامج الفنية على مستوى المنطقة العربية، ويستضيف على مدى 13 حلقة مجموعة متميزة من أبرز الفنانين والنجوم العرب في العاصمة أبوظبي، ليسلط الضوء على الثقافة الفنية والموسيقية العربية بهدف مد جسور التواصل الفني بين ثقافات الدول العربية عبر الماضي والحاضر، وليحتفي بإرث الشعوب العربية في مجالات الفن والموسيقى والطرب والغناء.