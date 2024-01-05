12 فيلماً ومسلسلاً بتوقيعات «نسائية»

سعيد ياسين (القاهرة)

تشهد العديد من المسلسلات التلفزيونية والأفلام السينمائية التي يتم تصويرها حالياً، لعرضها خلال الفترة القادمة، حضوراً نسائياً كبيراً على صعيد التأليف والإخراج، حيث يتم تنفيذ 12 فيلماً ومسلسلاً في الوقت الحالي، بتواقيع نسائية.



«آل شنب»

في مقدمة هذه الأعمال، فيلم «آل شنب» لليلى علوي ولبلبة وسوسن بدر، تأليف وإخراج أيتن أمين، التي قالت إنها حققت أحد أحلامها الفنية بالتعاون مع هذا الجيل من الفنانات من خلال عمل يتحدث عن حياتهن والمشاكل التي يعشنها على جميع الأصعدة، وأنها استفادت كثيراً من التعامل معهن على صعيد الالتزام والجدية واحترام أداب المهنة.



«بقينا اتنين»

تواصل المؤلفة أماني التونسي حضورها من خلال مسلسل «بقينا اتنين» لشريف منير ورانيا يوسف وميمي جمال، وإخراج طارق رفعت، وتدور أحداثه في 20 حلقة حول الانفصال الزوجي، وما يترتب عليه من مشكلات وصدمات نفسية وتغييرات في نظام الحياة، وكانت أماني قد شاركت في تأليف أفلام «مستر اكس» و«توأم روحي» و«قصة حب»، ومسلسلي «العيلة دي» و«إلا أنا 2»



«الذنب»

يعد المسلسل التجربة الدرامية الأولى لمؤلفته شاهيناز الفقي، ويشارك في بطولته هاني سلامة ودرّة وماجد المصري ومحمد القس وميرهان حسين، وإخراج رضا عبد الرازق، وتدور أحداثه في 10 حلقات، حول طبيب نفسي يعمل في أحد المستشفيات ويواجه مشاكل على صعيد العمل والمنزل.

وكانت شاهيناز قد أصدرت عدداً من الروايات والمجموعات القصصية، منها «سعيدة» و«الأرض الملعونة» و«سنوات التيه» و«الدبلة والمحبس» و«نزيل جهنم» و«يا شمس أيوب».



«زوجة واحدة لا تكفي»

يخوض ماجد المصري تجربته الأولى في الدراما الخليجية من خلال مسلسل «زوجة واحدة لا تكفي»، مع هدى حسين وسحر حسين وحمد أشكناني ونور الغندور وناصر الدوسري، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي، إخراج علي العلي وتأليف هبة مشاري حمادة، التي قامت من قبل بتأليف مسلسلات «سرايا عابدين» و«دفعة القاهرة» و«دفعة بيروت» و«دكة العبيد» و«دفعة لندن».



«مقسوم»

بعدما قدمت المخرجة كوثر يونس تجربتها الأولى مع الأفلام التسجيلية «هدية من الماضي» عام 2016، أخرجت العام الماضي فيلمها الروائي القصير «صاحبتي»، وتقدم حالياً تجربتها مع الأفلام الروائية الطويلة من خلال فيلم «مقسوم» لليلى علوي وشيرين رضا وسما إبراهيم وتأليف هيثم دبور، وتدور أحداثه حول مجموعة صديقات يعشن مغامرة يتعرضن خلالها للعديد من المواقف والأحداث المثيرة.



«بسمة»

تخوض الممثلة السعودية فاطمة البنوي تجربتها الأولى مع الإخراج، من خلال فيلم «بسمة»، الذي تقوم ببطولته إلى جانب كتابتها وإخراجها له، ويتناول قصة فتاة سعودية تعود إلى مدينة جدة بعد إكمال دراستها الجامعية في الولايات المتحدة، لتكتشف أن عائلتها كانت تخفي عنها أموراً صعبة، وتصطدم بواقع مرير لأب يعاني مرضاً عقلياً وعلاقات عائلية مضطربة، تضطرها إلى السعي وحيدة في رحلة البحث عن طريقة تعيد من خلالها حياتها وحياة أسرتها لسابق عهدها.



«دومينو»

تواصل المؤلفة مريم نعوم حضورها من خلال مسلسل «دومينو»، بطولة إياد نصار ودينا الشربيني، وإخراج محمد بركة، ويتناول في 10 حلقات قصة معلمة على درجة عالية من الكفاءة تعمل في إحدى المدارس الخاصة، وتصطدم برجل أعمال والد فتاة تقوم بالتدريس لها، ويتحول الصدام بينهما إلى قصة حب.



«كامل العدد 2»

تستعد أسرة مسلسل «كامل العدد» لدينا الشربيني وشريف سلامة وآية سماحة، لتقديم جزء جديد منه ليعرض في رمضان المقبل، بعدما عرض الجزء الأول الموسم الماضي، إخراج خالد الحلفاوي، وتأليف رنا أبوالريش ويسر طاهر، ويتناول قصة طبيب تجميل يلتقي مع صاحبة مشروع مستحضرات تجميل، ويقع في غرامها، ورغم ظروفهما العائلية الصعبة التي تحول دون ارتباطهما، إلا أنهما يقرران الزواج وتحدي الظروف.



«الفستان الأبيض»

تخوض جيلان عوف تجربتها الأولى في التأليف والإخراج مع الأفلام الروائية الطويلة، من خلال فيلم «الفستان الأبيض» لياسمين رئيس وأحمد خالد صالح، وتدور أحداثه في إطار درامي حول فتاة فقيرة يتلف فستان زفافها في يوم حفل الزواج، فتخوض رحلة في القاهرة مع صديقتها المقربة للبحث عن فستان آخر.



«هابي بيرزداي»

تصور نيللي كريم حالياً فيلم «Happy Birthday» مع شريف سلامة وحنان يوسف، تأليف وإخراج سارة جوهر، وتناقش من خلاله في إطار اجتماعي تشويقي قضية عِمالة الأطفال، وكانت سارة ضمن فريق عمل المسلسل العالمي «فارس القمر» من عالم «مارفل»، مع زوجها المخرج محمد دياب.



«مسار إجباري»

تتولى نادين خان إخراج مسلسل «مسار اجباري» تأليف باهر دويدار وبطولة عصام عمر وأحمد داش، وتدور أحداثه في 15 حلقة، وكانت نادين قد أخرجت من قبل عدداً من الأعمال، منها مسلسلات «سابع جار» و«ليه لأ» و«مين قال»، وفيلمي «هرج ومرج» و«أبو صدام».