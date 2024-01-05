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الترفيه

شيرين رضا.. بين «صدفة» و«مقسوم»

شيرين رضا
5 يناير 2024 21:42

محمد قناوي (القاهرة)
تعاقدت الممثلة المصرية شيرين رضا على المشاركة في بطولة مسلسل «صدفة»، الذي يُعرض رمضان المقبل، وتشارك في بطولته ريهام حجاج، تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.
وقالت شيرين إنها انتهت من تصوير فيلم «كتف قانوني»، بطولة هالة صدقي، تأليف هشام هلال وأحمد رمزي، وإخراج سامح عبد العزيز، ويتناول بعض القضايا الشائكة وتأثيرها على المجتمع، وتقدم خلاله شخصية مدير فني فريق «دايموند»، المنافس لفريق «دولفين» الذي تمتلكه سيدة أعمال، وتحدث بينهما العديد من الصراعات. 
وقد بدأت شيرين تصوير دورها في فيلم «مقسوم»، وتدور أحداثه حول ثلاث مطربات اعتزلن الغناء بعدما كانت لهن فرقة موسيقية في تسعينيات القرن الماضي، كما تنتظر عرض ثلاثة أفلام انتهت من تصويرها، الأول «يحيى» الذي يسلط الضوء على قضية التطرف الديني، والثاني «أبو نسب» وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي في يوم واحد، حول طبيب يدخل في صراعات بسبب أزمة النسب، والمشاكل التي تحدث بين العائلات بسبب هذا الأمر، وتقدم من خلاله شخصية تراها مفاجأة، أما الفيلم الثالث فهو «القاهرة - مكة»، والذي تبدأ أحداثه قبل أيام من سفر امرأة للحج، في رحلة تسعى فيها للتوبة، لكنها تضطر للتواصل مع أشخاص من عالمها القديم لجمع المال.
وأبدت شيرين سعادتها بردود الفعل حول حكاية «لو بعد حين»، التي قامت ببطولتها ضمن حكايات مسلسل «حدث بالفعل»، إنتاج مصري- إماراتي، المستوحى من قصص حقيقية، وكانت كل حكاية تتكون من ثلاث حلقات، وتدور أحداثه في إطار تشويقي حول الأمراض النفسية.
وتستعد شيرين لتصوير الجزء الثاني من مسلسل «وبينّا معاد»، تأليف وإخراج هاني كمال، وبطولة صبري فواز، ومدحت صالح، وتدور أحداثه حول شخص أرمل يعيش مع أبنائه الأربعة، وسيدة مطلقة تتحمل مسؤولية بناتها الأربع، وتنشأ بينهما قصة حب ويقرران الزواج ولكنهما يقابلان برفض أبنائهما، الذين يحاولون إفشال الزيجة بشتى الطرق.

 

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