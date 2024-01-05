«استوديو الصناع».. يعزز مهارات الأطفال في الرسم

دبي (الاتحاد)

نظم فريق مبادرة «استوديو الصناع» برنامجاً حافلاً لأطفال روضة مدارس حماية، ضمن فعالية «إلهام الهوية»، والهادفة إلى تعزيز مهارات الرسم في المدارس، ودعم الأطفال وتقديم فرص تعليمية تُعزز نمو وتطوير المواهب الفنية لديهم.

أكدت الفنانة التشكيلية المهندسة موزة السبوسي، مُنسقة مبادرة «استوديو الصناع»، على أهمية دور فن الرسم في تنمية قدرات ومهارات الطفل، مشيرة إلى أن فعاليات الرسم تسهم في صقل مهارات طلبة مدرسة حماية، وخلق أجواء تفاعلية لإتاحة فرص التعلم والاستفادة من تجارب الآخرين، ورفع الوعي في الفنون البصرية وتطوير مهارات الرسم بشكل تدريجي.

وأشارت السبوسي إلى أهمية التدرّج عمرياً في تعلّم الأطفال الرسم واكتساب المهارات، لأن الرسم موهبة تستلزم التدرب والدراسة والإتقان لفترات مستمرة، وتحتاج إلى نتاج تراكمي من المعرفة للتدرّج في تعلّم هذه المهارة وإتقانها، موضحة أنه في ختام المبادرة، تم توزيع هدايا لتنمية مواهب الأطفال في الرسم.