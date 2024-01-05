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«كابتن ماجد» يودع متابعيه بعد 43 عاماً على إطلاقه

«كابتن ماجد» يودع متابعيه بعد 43 عاماً على إطلاقه
6 يناير 2024 00:48

طوكيو (أ ف ب)
أطلق مؤلف سلسلة الرسوم المتحركة اليابانية لكرة القدم «الكابتن تسوباسا»، المعروفة في البلدان العربية باسم «الكابتن ماجد»، صافرة النهاية أمس، بعد 43 عاماً من إطلاق هذا العمل، الذي حقق نجاحاً كبيراً في جميع أنحاء العالم.
كانت قصة المانغا التي أطلقها يويتشي تاكاهاشي للمرة الأولى عام 1981، قد نُشرت في مجلة «شونن جامب» (Shonen Jump)، الأسبوعية اليابانية، وكان بطلها، موهبة كرة القدم الشابة تسوباسا أوزورا، مصدر إلهام للاعبين أصبحوا أساطير في كرة القدم من أمثال زين الدين زيدان وكيليان مبابي وليونيل ميسي.
وشهد المسلسل على مر العقود الماضية جملة اقتباسات، في الرسوم المتحركة أو ألعاب الفيديو، حتى إنه ألهم تماثيل في الحي الذي ولد فيه تاكاهاشي في طوكيو.

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لكن الرسام البالغ 63 عاماً أعلن، في العدد الأخير لمجلة «الكابتن تسوباسا»، أن المسلسل سينتهي في بداية أبريل المقبل، عازياً القرار إلى تدهور حالته الصحية وتطور صناعة المانغا.
وكتب في رسالة إلى القراء «لم يكن من السهل اتخاذ هذا القرار الذي قد يخيب ويحزن أولئك الذين يستمتعون بقراءة الكابتن تسوباسا، ولكن أتمنى أن تتفهموا قراري».
وقد عُرض مسلسل الرسوم المتحركة في أكثر من 100 دولة، وبيعت قصص المانغا هذه بنحو 90 مليون نسخة حول العالم، بحسب موقع مانغازينكان المتخصص.

اليابان
كابتن ماجد
فن المانغا
الرسوم المتحركة
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