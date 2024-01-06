يسطو على محل.. ويدفع ثمن عبوة مشروبات قبل المغادرة

أعلنت الشرطة، أمس الجمعة، أنها أوقفت مراهقاً سطا على محطة وقود في جنوب إسبانيا مع شريك له، بعدما حرص على دفع ثمن عبوة مشروبات غازية أخذها من الموقع قبل مغادرته مسرح الجريمة.

الشاب، الذي لا يزال قاصراً، متهم بمهاجمة محطة وقود تقع بالقرب من مدينة ملقة في إقليم الأندلس مساء الثاني من يناير مع صديق له باستخدام مسدس مزيف.

وقالت الشرطة، في بيان «بعد تهديد الموظفات، أخذ أموالا من ماكينة الصراف الآلي تقرب قيمتها من ألفي يورو».

وأضافت «من الغريب أنه قرر دفع ثمن عبوة الصودا التي أخذها من الموقع قبل أن يفر».

وأوضح البيان أن الشرطة تعرفت على الشاب وشريكه المتهم بإعارته السلاح المزيف وتزويده بالتعليمات أثناء عملية السطو، وقُبض عليهما بعد 48 ساعة فقط من التحقيق.

وأثناء توقيفهما، قال أحد الشابين «بشكل عفوي للشرطة (...) إنه ينوي شراء دراجة نارية بالمال المسروق»، على ما أفادت الشرطة.