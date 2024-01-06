لهذا السبب.. يحقق تقويم 1996 رواجاً على الإنترنت

تحقق روزنامات عام 1996 رواجاً عبر الإنترنت في الولايات المتحدة، وتباع بأسعار تصل إلى أكثر من مئة دولار أميركي للواحدة منها، لكونها قابلة لإعادة الاستخدام هذا العام لتطابق أيامها مع تقويم 2024.

يتشارك عاماً 2024 و1996 في كونهما كبيسين، أي أنهما يتألفان من 366 يوما، كما يبدأ كل منهما يوم الاثنين، بحسب موقع «تايم أند دايت» المتخصص.

وأوجه التشابه لا تنتهي عند هذا الحد: فكل من 1996 و2024 يتضمنان دورة للألعاب الأولمبية الصيفية (1996 في أتلانتا و2024 في باريس)، كما فيهما انتخابات رئاسية في الولايات المتحدة.

وتشهد الشبكات الاجتماعية سيلاً من التعليقات والمنشورات المرتبطة بعام 1996، بما يشمل دعابات أو استعارات من عالم السينما. حتى أن بعض مستخدمي «الإنترنت» ينبشون في مقتنياتهم القديمة محفوظات عائدة لذلك العام.

وعلى شبكة «إكس»، منشور تمت مشاهدته أكثر من مليوني مرة في الولايات المتحدة، يتطرق صاحبه إلى روزنامة تعود لعام 1996.

وجاء في الحساب، الذي يحمل اسم «سبايس مانكي اكس»، «لمعلوماتكم، إذا كان لديكم هذه الروزنامة من عام 1996، فإن التواريخ تتطابق مع تواريخ عام 2024. لذا، يمكنكم إعادة استخدامها».

كما نبش أحد مستخدمي الإنترنت روزنامة عليها صور أفلام ناجحة من عام 1995 متاحة عبر أشرطة «في اتش اس» في عام 1996.

على موقع للتجارة الإلكترونية، تباع الروزنامات من عام 1996 بأسعار تتراوح بين عشرين ومئة دولار أميركي.

ويصل سعر بعض الرزنامات إلى لا يقل عن 150 دولاراً.

وسيتعين علينا الانتظار حتى عام 2052 لاستخدام الروزنامة نفسها مع التواريخ المتطابقة عينها مرة أخرى.