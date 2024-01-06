للمرة الأولى.. القطاع الخاص يستعد لإنزال مركبة على القمر

وُضع الصاروخ الجديد «فولكن سينتور» من مجموعة «يو إل إيه» على منصة إطلاقه في ولاية فلوريدا الأميركية، تمهيداً لإقلاعه المقرر، بعد غدٍ الاثنين، حاملاً مركبة إنزال أميركية يمكن أن تصبح الأولى التابعة للقطاع الخاص تهبط بنجاح على سطح القمر.

وأوضحت «يو إل إيه»، وهي شركة مشتركة بين مجموعتَي «بوينغ» و«لوكهيد مارتن» العملاقتين، أن الصاروخ، الذي يبلغ طوله نحو 62 متراً، أُخرِج من حظيرته ونُقِل إلى منطقة الإطلاق التي تبعد عنها مئات الأمتار.

ومن المقرر أن يُقلع «فولكن سنتور» للمرة الأولى في الساعة 02.18 بالتوقيت المحلي (07.18 ت غ) من يوم الاثنين من مركز كينيدي للفضاء في كاب كانافيرال.

ويُفترض أن يتيح «فولكن سنتور» لشركة «يو إل إيه» توفير خدمات إطلاق بأسعار معقولة أكثر، من خلال الحلول مكان صاروخيها «أطلس 5» و«دلتا 4». وسيكون في وسع الصاروخ الجديد نقل ما يصل إلى 27.2 طناً إلى مدار أرضي منخفض، وهي حمولة مماثلة لصاروخ «فالكون 9» من شركة «سبايس إكس».

وتحمل المهمة مركبة هبوط تابعة لشركة «أستروبوتيك» الأميركية الناشئة، تحوي مستلزمات تجارب علمية تابعة لوكالة الفضاء الأميركية «ناسا».

وحُدد 23 فبراير المقبل موعداً لمحاولة الهبوط على سطح القمر.

وقد تصبح مركبة الهبوط أول مركبة أميركية تهبط على سطح القمر منذ نهاية برنامج «أبولو» في عام 1972، وقد تصبح شركة «أستروبوتيك» أول شركة خاصة تنجح مركبة لها في تحقيق هذا الإنجاز.

وسبق لشركات إسرائيلية ويابانية أن حاولت إنزال مركبات على سطح القمر في السنوات الأخيرة، لكن تلك المهمات انتهت بحوادث تحطم.

ومن المقرر أيضاً أن تحاول اليابان إنزال مركبة على سطح القمر بعد أسبوعين، لكنّ المهمة تابعة لوكالة الفضاء اليابانية «جاكسا».

ولم تنجح سوى الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي السابق والصين والهند حتى اليوم في إنزال مركبات على سطح القمر.

وتعتزم وكالة الفضاء الأميركية إرسال رواد فضاء إلى القمر من خلال برنامجها «أرتيميس»، وتسعى تالياً إلى تطوير اقتصاد قمري يمكّنها من الاعتماد على الشركات الخاصة مثلاً في إرسال المعدات.