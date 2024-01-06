منافسات «فزاع لليولة» تتواصل لاكتمال «المربع الذهبي»

دبي (الاتحاد)

ارتفعت حدة المنافسة بالتحديات القوية مع ترقب هوية آخر المتأهلين إلى «المربع الذهبي» من النسخة الـ24 لبطولة فزاع لليولة، والنسخة الـ19 من برنامج الميدان، التي تنظمها إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، بعد ليلة مميزة أضاءت «المرموم» بأجمل صور التنافس بمهارات التراث الشعبي.

جاء ذلك في الحلقة الثالثة من المرحلة الثانية، والتي شهدت حصول سعود خالد فولاد من إمارة دبي على ثالث بطاقات التأهل إلى «المربع الذهبي» بعد تفوقه على حميد سعيد العامري من مدينة العين، بعدما حقق فولاد 60 علامة، مقابل 30 لمنافسه، لينضم فولاد إلى علي العزيزي، وعبد الله الفلاحي في المربع الذهبي.

ويكون موعد حسم البطاقة الرابع يوم الجمعة المقبل، على مسرح الميدان في موقعه بالقرية التراثية بنادي دبي لسباقات الهجن بالمرموم، ويقدم حلقات البرنامج راشد الخاصوني، مدير إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، ويتم بثها مباشرة عبر شاشة قنوات سما دبي، ومن خلال أثير إذاعة الأولى 107.4 إف إم، إلى جانب عرض أبرز تفاصيل الحلقات والنتائج بشكل مباشر وتفاعلي في حسابات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة ببطولات فزاع لإحياء التراث.