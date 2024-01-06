غودوي ضيفاً على «الشرق الأوسط للأفلام» بأبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

ينضم الممثل المكسيكي الأصل إينياكي غودوي، نجم سلسلة «One Piece» الشهيرة، إلى مجموعة المشاهير الذين يحلّون ضيوفاً على معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة، بنسخته الحالية، خلال الفترة من 9 إلى 11 فبراير 2024.

يقام المعرض بالشراكة مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي ويتميز بإرثه الغني الممتد على مدار 12 عاماً من الاحتفاء بالأفلام والأعمال التلفزيونية، وابتكارات الخيال العلمي والأنيمي والمانغا والألعاب والقصص المصورة والمقتنيات.

وساهم إينياكي، الذي يؤدّي دور مانكي دي لوفي، في النسخة الزاخرة بالحركة من الأنيمي، والتي تدور أحداثها حول قراصنة قبعة القش الذين يبحثون عن الكنز المنشود، في تحقيق السلسلة نجاحاً لافتاً حيث أصبحت من أكثر الأعمال رواجاً على منصات البث العالمية هذا العام، وسيكون النجم المحبوب حاضراً في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، وقت إقامة المعرض، الذي يُعد أكبر مهرجان للثقافة الشعبية في المنطقة.

وسيتحدث الشاب العشريني أمام الجمهور في أبوظبي عن أول ظهور له في السلسلة، كتجربة غيّرت حياته بالكامل.

وينضم إينياكي إلى قائمة المشاهير الذين يحلّون ضيوفاً على المعرض، إلى جانب فرانك ويلكر، وتيمويرا موريسون، وتروي باكر، ومايكل جانين، وغيرهم.