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«الفلاي بورد» متعة المغامرة

«الفلاي بورد» متعة المغامرة
7 يناير 2024 01:00

(تصوير: مصطفي رضا)

أبوظبي توفر مجموعةً ثرية من الرياضات المائية الحماسية، على شواطئها الصافية ومراسيها العالمية المستوى، ومنها «الفلاي بورد»، التي تعد من المغامرات الشيقة التي تجذب الكثيرين في جميع أنحاء الإمارة، للاستمتاع بجماليات وسحر الطبيعة الخلابة.
و«الفلاي بورد» هو لوح تزلج مائي قابل للطيران بتقنية نفخ المياه ليصل إلى ارتفاع لا يقل عن 15 متراً، ومُزود بأنبوب موصول بمضخة مدمجة في دراجة مائية «جات سكي»، وقد انتشر في السنوات الأخيرة بالعاصمة الإماراتية، بين هواة المغامرة والباحثين عن المرح والترفيه.    

الرياضات المائية
الفلاي بورد
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