ارتباكات الحياة

فتحت قميص الحياة المزدحم بالنوايا، وبدأت بالابتعاد «متروسين يا أخي»، كلما سألني أحدٌ ما، ضاعف القلق وملأ أفكاري وازدحمتُ، نحن لم نعرفنا وليس لدينا القوة التي نقف بها أمام السد، ولم نكن نحن نقف متاحين وبهذه القوة والإصرار القادرة على الصمود، عيون الروح ترمش، تحذرنا من الفائض على القلب والتراكمات، لم أستطع أن أجلس في مشهد مكرر مثل هؤلاء الذين يجلسون على الرصيف مرتبكين، ويصرون فاتحين للملل صدورهم، غير قلقين من التكرار وفائض مشاهداتهم، لم أقترب منهم، ولكن بأحاسيس الذي يتبع خطواته في الممشى قرأت، فقط يجلسون يحررون حيرتهم ويبتعدون عما يؤثر على بساطتهم، ولا تشغلهم فراغات الأمكنة، ولا يملون ويصبحون عادة وليس تعوداً، زميلتي ناعمة حين كنت أعمل كلما سألتها عن الأخبار قالت مبتسمة: ولاشي «يد خالية، ويد بيضاء»، عرفت ما تعنيه لكني كنت أستلطف منها ذلك، لأنه السؤال المكرر وحجم التراكمات التي تظهرها، يعنيني ذلك لأنه أسلوب الحياة، فراغات وازدحام في فضاء فاضٍ، عرفت أنني في حاجة ماسة إلى نشر ما يؤرقنا من تراكمات ومتطلبات الحياة التي ندفعها، كي لا يكون هناك انقطاع عتب أو لوم.

جدي ما كنت آخذ نفسي أمام صورته، التي هي مرآة الحياة بالنسبة لي، أطرح أسئلتي التي لا أرتبها من كثرة زحمة الأفكار، أؤمن دائماً به، والدي، رحمه الله، يتخذ من الصمت مبدأ ورداً على كل سؤال يظهر ذلك في جمال ابتسامته وهدوء نفسه لكنه يعطي، يعطي بلا حدود بكلمة «لا تزعج نفسك» الفرج من عند الله، خلها عليه تدبر، ما أروع الإيمان إذا كان في النفس وتملكه وما أحسنها نفوس تتجاوز عما يملؤها من قال وقيل، وتبتعد عن ارتباكات الجلاس وأقوالهم، وهم كما يقول أحدهم وتسأله عن جلوسهم المكرر اليومي. يقول وهو في شعور آخر سيئ «متروسين يا أخي»، نجلس نفضفض، نفتح للحياة همومنا قبل إظهارها، لعلنا نجد ما يبدد كبت وإفلاس عقولنا من الحلول، يرددها يا أخي «متروسين هم بهمومهم».

الارتباك والانتظار والمعنى أضلاع مهمة في شجرة الحياة، الارتباك، الحيرة، وعدم اتخاذ الموقف السديد، وانتظار الأمل في تحقيق الهدف، والمعنى يعني التفسير الواضح لأمر ما.