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الهند: المسبار «اديتيا-ال-1» وصل إلى مدار الشمس

غرافيك للمسبار "اديتيا-ال-1"
7 يناير 2024 01:01

أعلنت الهند أن مسبارها «اديتيا-ال-1» لدراسة نظامنا الشمسي وصل، السبت، إلى مدار الشمس بعد رحلة استغرقت أربعة أشهر وذلك لقياس ومراقبة الطبقات الخارجية للشمس ودراسة انبعاثات الكتلة الإكليلية، وهي ظاهرة دورية تترجم بتصريف هائل من البلازما والطاقة المغناطيسية من الغلاف الجوي للشمس إضافة إلى تسليط الضوء على عدة ظواهر شمسية أخرى من خلال التصوير وقياس الجزيئات الموجودة في الغلاف الجوي العلوي للشمس.
ونقلت وسائل إعلام عن وزير العلوم والتكنولوجيا الهندي جيتندرا سينغ قوله إن المسبار وصل إلى مداره النهائي «لكشف أسرار العلاقة بين الشمس والأرض»، واصفا الحدث بأنه «علامة فارقة» جديدة في برنامج الفضاء الهندي.
وقطع المسبار، الذي تم إطلاقه في سبتمبر الماضي، مسافة 1,5 مليون كيلومتر من الأرض، أو 1% فقط من المسافة التي تفصل كوكبنا عن نجم النظام الشمسي. وهو الآن في نقطة تتوازن فيها جاذبية الجرمين السماويين، مما يسمح له بالبقاء في مدار مستقر حول الشمس.

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المصدر: وام
مسبار
الشمس
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