«السلوقي العربي» يجذب زوار «مهرجان الشيخ زايد»

أبوظبي (وام)

يشارك مركز السلوقي العربي في مهرجان الشيخ زايد 2023-2024، المقام بمنطقة الوثبة في أبوظبي بجناح مميز، يُعتبر محط أنظار عشرات الآلاف من زوار المهرجان للتعرف على تراث الصيد العربي وتقاليد الصحراء القديمة التي قامت على الصيد بالسلوقي وكيفية الاعتناء بها وتقاليد تدريبها.

قال سليمان الشملي ضابط إداري مركز السلوقي العربي «يحرص المركز على المشاركة في مهرجان الشيخ زايد؛ بهدف إحياء التراث العربي الأصيل، وتقاليد الصحراء التي قامت على الصيد باستخدام الكلاب السلوقية».

وأضاف أن المركز يعزز اهتمام زوار المهرجان بالسلالات الأصيلة من كلاب الصيد، لتقوية علاقة الجيل الجديد بركائز تراث الأجداد، بالإضافة إلى إحياء رياضة الصيد بالكلاب السلوقية والمحافظة على تقاليدها، والاستعانة بها في ممارسة الصقارة وحفظ السلالات الأصيلة، وتزويد المُهتمين بالمعرفة اللازمة، وكيفية الاهتمام بها ورعايتها وتدريبها والعناية الصحية بها وإكثارها.

ويقدم المركز أمام الزوار نوعين من السلوقي نوع «الأريش»، والمتميز بالشعر الطويل، ونوع «الحص»، ذي الشعر القصير، مع تعريف الراغبين باقتناء مثل تلك الأنواع كيفية المحافظة عليها، والعناية بها من خلال الأطعمة المناسبة وطريقة التدريب وكيفية المشاركة في مسابقات جمال السلوقي العربي.

ويعتبر السلوقي جزءاً مهماً من تراث الصيد العربي، ورمزاً لتقاليد الصحراء والصيد البرّي، كما يلعب رئيساً أثناء رحلات الصيد بالصقور، لقُدرته على إيجاد الفريسة التي أصابها الصقر والمُختبئة وسط الشجيرات أو الحشائش الطويلة أو في مخابئ أخرى.