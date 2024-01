ماريا كاري تبهر جمهور «ليالي السعديات»

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

افتتحت النجمة العالمية ماريا كاري، مهرجان «ليالي السعديات»، مساء أمس الأول، بحفل غنائي رفع شعار «كامل العدد»، حيث قدمت باقة من أجمل أغنياتها القديمة والجديدة، على مسرح مفتوح بجزيرة السعديات في أبوظبي.

ماريا كاري التي حطمت العديد من الأرقام القياسية في موسوعة «جينيس»، والملقبة بـ«الطائر المغرد»، أبهرت الحضور بتأديتها مجموعة من أروع أعمالها الفنية، حيث تنقلت بين ألبوماتها القديمة التي تعود لفترة التسعينيات، لتعيد جمهور «ليالي السعديات» إلى ذكريات الماضي والزمن الجميل.

لغة عالمية

بدأت ماريا فقرتها الغنائية في «ليالي السعديات»، من تنظيم دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وبالتعاون مع «ميرال»، و«السعديات أبوظبي»، و«الدار»، بأغنيتها الشهيرة «It’s Like That»، وسط تفاعل وحماس كبيرين من الحضور، لتعبر بعدها عن سعادتها لوجودها في العاصمة أبوظبي، وتقديم هذا الحفل ضمن أمسيات «ليالي السعديات» العالمية، التي تستضيف نخبة من ألمع النجوم العرب والعالميين، ويسلط الضوء على دور الموسيقى، باعتبارها لغة عالمية مشتركة تحمل رسائل الحوار والتفاهم والتعايش، واعدة الحضور من مختلف أنحاء العالم، بقضاء ليلة استثنائية لا تنسى في حب أغنياتها القديمة.

مزيج فني

المغنية الأميركية وكاتبة الأغاني الفائزة بالعديد من جوائز «غرامي»، قدمت مزيجاً فنياً من الاستعراضات والعزف والغناء، مع فرقتها الموسيقية والراقصة، على أنغام أغنياتها الشهيرة، ومنها: (Emotions، I stay in love، I don’t wana be there alone، Touch وHero).

مسيرة فنية

ماريا التي امتدت مسيرتها الفنية لأكثر من عقدين، وأصدرت ألبومها الأول الذي يحمل اسمه «ماريا كاري» عام 1990، والذي حصد العديد من شهادات البلاتينيوم، وتربعت 4 أغاني منه في المركز الأول على الرسم البياني الأميركي بيلبورد هوت 100، باعت أكثر من 200 مليون نسخة من التسجيلات في جميع أنحاء العالم، ما يجعلها واحدة من الفنانين الأكثر مبيعاً في كل العصور، وقد حرصت خلال الحفل على إهداء الحضور باقة من أغنيات ألبومها الأول والثاني، ومنها: (shake it off وwhy you so obsessed).

إطلالة خلابة

وتُقام العروض على مسرح مفتوح بجزيرة السعديات في أبوظبي، والذي صُمم خصيصاً بأحدث التقنيات الفنية والضوئية والصوتية العالمية، لاستضافة نخبة من نجوم العالم وسط الإطلالة الخلابة على الجزيرة، ليحظى الجمهور بفرصة استثنائية للاستمتاع بسلسلة من الحفلات الموسيقية الحية على مدار 3 أشهر.

أساطير الموسيقى

يشارك في إحياء «ليالي السعديات»، كوكبة من أساطير الموسيقى العربية والعالمية، فمن المقرر أن تحيي النجمة الإيرانية «كوكوش» حفلاً غنائياً يوم 20 يناير الجاري، فيما يقدم التينور الإيطالي أندريا بوتشيلي، باقة من أشهر مقطوعاته يوم 27 يناير الجاري، فيما يتألق المطرب ومؤلف الأغاني الشهير «ستينج»، على مسرح «ليالي السعديات» يوم 3 فبراير المقبل، بينما تشدو ماجدة الرومي بأجمل أغنياتها يوم 10 فبراير المقبل.