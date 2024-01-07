الإثنين 8 يناير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

ماريا كاري تبهر جمهور «ليالي السعديات»

حضور غفير في حفل ماريا كاري بـ«ليالي السعديات» (الصور من المصدر)
8 يناير 2024 00:45

تامر عبد الحميد (أبوظبي)
افتتحت النجمة العالمية ماريا كاري، مهرجان «ليالي السعديات»، مساء أمس الأول، بحفل غنائي رفع شعار «كامل العدد»، حيث قدمت باقة من أجمل أغنياتها القديمة والجديدة، على مسرح مفتوح بجزيرة السعديات في أبوظبي.
ماريا كاري التي حطمت العديد من الأرقام القياسية في موسوعة «جينيس»، والملقبة بـ«الطائر المغرد»، أبهرت الحضور بتأديتها مجموعة من أروع أعمالها الفنية، حيث تنقلت بين ألبوماتها القديمة التي تعود لفترة التسعينيات، لتعيد جمهور «ليالي السعديات» إلى ذكريات الماضي والزمن الجميل.
لغة عالمية
بدأت ماريا فقرتها الغنائية في «ليالي السعديات»، من تنظيم دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وبالتعاون مع «ميرال»، و«السعديات أبوظبي»، و«الدار»، بأغنيتها الشهيرة «It’s Like That»، وسط تفاعل وحماس كبيرين من الحضور، لتعبر بعدها عن سعادتها لوجودها في العاصمة أبوظبي، وتقديم هذا الحفل ضمن أمسيات «ليالي السعديات» العالمية، التي تستضيف نخبة من ألمع النجوم العرب والعالميين، ويسلط الضوء على دور الموسيقى، باعتبارها لغة عالمية مشتركة تحمل رسائل الحوار والتفاهم والتعايش، واعدة الحضور من مختلف أنحاء العالم، بقضاء ليلة استثنائية لا تنسى في حب أغنياتها القديمة.

مزيج  فني
المغنية الأميركية وكاتبة الأغاني الفائزة بالعديد من جوائز «غرامي»، قدمت مزيجاً فنياً من الاستعراضات والعزف والغناء، مع فرقتها الموسيقية والراقصة، على أنغام أغنياتها الشهيرة، ومنها: (Emotions، I stay in love، I don’t wana be there alone، Touch وHero).
مسيرة  فنية
ماريا التي امتدت مسيرتها الفنية لأكثر من عقدين، وأصدرت ألبومها الأول الذي يحمل اسمه «ماريا كاري» عام 1990، والذي حصد العديد من شهادات البلاتينيوم، وتربعت 4 أغاني منه في المركز الأول على الرسم البياني الأميركي بيلبورد هوت 100، باعت أكثر من 200 مليون نسخة من التسجيلات في جميع أنحاء العالم، ما يجعلها واحدة من الفنانين الأكثر مبيعاً في كل العصور، وقد حرصت خلال الحفل على إهداء الحضور باقة من أغنيات ألبومها الأول والثاني، ومنها: (shake it off وwhy you so obsessed).

أخبار ذات صلة
«ليالي السعديات» يجمع أساطير الموسيقى في أبوظبي

إطلالة  خلابة
وتُقام العروض على مسرح مفتوح بجزيرة السعديات في أبوظبي، والذي صُمم خصيصاً بأحدث التقنيات الفنية والضوئية والصوتية العالمية، لاستضافة نخبة من نجوم العالم وسط الإطلالة الخلابة على الجزيرة، ليحظى الجمهور بفرصة استثنائية للاستمتاع بسلسلة من الحفلات الموسيقية الحية على مدار 3 أشهر.
أساطير الموسيقى
يشارك في إحياء «ليالي السعديات»، كوكبة من أساطير الموسيقى العربية والعالمية، فمن المقرر أن تحيي النجمة الإيرانية «كوكوش» حفلاً غنائياً يوم 20 يناير الجاري، فيما يقدم التينور الإيطالي أندريا بوتشيلي، باقة من أشهر مقطوعاته يوم 27 يناير الجاري، فيما يتألق المطرب ومؤلف الأغاني الشهير «ستينج»، على مسرح «ليالي السعديات» يوم 3 فبراير المقبل، بينما تشدو ماجدة الرومي بأجمل أغنياتها يوم 10 فبراير المقبل.

ماريا كاري
السعديات
آخر الأخبار
رئيس الدولة ووزير الخارجية الأميركي يبحثان علاقات البلدين والتطورات في المنطقة
علوم الدار
رئيس الدولة ووزير الخارجية الأميركي يبحثان علاقات البلدين والتطورات في المنطقة
اليوم 14:36
قرية ضربها زلزال اليابان
الترفيه
قرية تصمد بأعجوبة في وجه زلزال عنيف
اليوم 22:34
إليزابيت بورن، رئيسة وزراء فرنسا المستقيلة
الأخبار العالمية
رئيسة الوزراء الفرنسية تقدّم استقالتها
اليوم 21:58
اتحاد الفروسية و«الفرسان» يستعرضان ترتيبات الاستضافة لبطولتي رئيس الدولة وكأس الأمم للحواجز
الرياضة
اتحاد الفروسية و«الفرسان» يستعرضان ترتيبات الاستضافة لبطولتي رئيس الدولة وكأس الأمم للحواجز
اليوم 21:26
رئيس الدولة يحضر مأدبة عشاء أقامها الرئيس إلهام علييف تكريماً لسموه في إطار زيارته الرسمية إلى أذربيجان
علوم الدار
رئيس الدولة يحضر مأدبة عشاء أقامها الرئيس إلهام علييف تكريماً لسموه في إطار زيارته الرسمية إلى أذربيجان
اليوم 21:26
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©